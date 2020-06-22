Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Понедельник
22 июня
Лента новостей
12:18
В Нью-Йорке из-за протестов решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
12:10
Пегова сравнила себя с лох-несским чудовищем: Костюм-бомба!
12:09
Джигана назвали причастным к болезни сына
12:09
"Тупая ***": дочь Ефремова влепила Боне за отца
11:59
Дерматолог рассказала о мерах безопасности при появлении новых родинок
11:54
Названа самая популярная среди россиян электронная госуслуга
11:33
Решетову обвинили в меркантильности после ссоры с матерью Тимати: Восстание наложницы
11:30
Добронравов сообщил об очередном переносе многострадального финала "Сватов"
11:18
Коронавирус способен вызывать помутнение разума
11:15
Делящий с парнем постель Андрей Григорьев-Апполонов мечтает об усыновлении детей гей-парами
11:12
Продюсеры сериала "Вампиры средней полосы" избавятся от сцен с Ефремовым
11:03
"Самое лучшее случается неожиданно": Бузова заинтриговала россиян
10:57
Обнаружена связь между группой крови и тяжестью заболевания коронавирусом
10:51
Устроивший смертельное ДТП Ефремов мог сесть в тюрьму раньше
10:35
Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 600 зараженных
10:29
В Великобритании лебедь умерла из-за разбитых вандалами яиц
10:23
Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
10:11
Во сколько обойдется вдове Кобзона лечение от вируса
10:10
Больше не топ: Билана лишили самого дорогого
10:08
Коронавирус установил новый рекорд по числу зараженных в мире
09:59
Умерла 30-летняя чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета
09:51
Оторвался тромб: рыдающие поклонники несут цветы умершему Лазареву
09:25
У попавшей в реанимацию Булановой обнаружили инсульт
09:22
"Отказали все органы": Бабкина оказалась на волосок от смерти
08:59
"Аморалка!": Семина плюнула в лицо бессовестной Федосеевой-Шукшиной
08:41
Стало известно о прибавлении в семье Пугачевой
08:31
Иммунолог назвал сроки возникновения второй волны COVID-19 в России
06:03
"Трудовой день": Волочкова раскорячилась в зале
04:01
Вареники: Бледанс показала операцию по увеличению губ
02:03
Садальский в шапочке из фольги высказался о мозгах и сердце
00:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 июня 2020 года
22:05
Хвастливым украинцам пригрозили ответным ударом
20:00
"С юридической точки зрения": неожиданное заявление Путина о принадлежности Крыма
18:02
В Петербурге подростки сломали нос беременной женщине
17:59
Дочь Ивана Урганта сравнили с Ким Кардашьян
17:57
"Уральские пельмени" засудили Сергея Нетиевского
17:23
18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле
17:12
Айза собралась замуж за Олега Майами
16:50
"Свадьбу Топурии вел бесплатно": Галкин огласил свой ценник в прямом эфире
16:45
Бывший избранник Седоковой ушел к молодящейся светской львице
16:15
Сати Казанова ради встречи с мужем готова нарушить закон
16:07
Володин: Поправки к Конституции укрепляют суверенитет России
16:07
DJ Smash забрал ребенка из родильного дома
15:41
Звезда сериала "Универ" Алексей Лемар разводится после пяти лет брака
15:38
Володин назвал антинародными призывы не голосовать за поправки к Конституции
15:29
Венцеслав из "Дома-2" требует развода с сумасшедшей женой
15:28
Подавшего в суд на Путина экс-главу похоронили в Чувашии
15:03
Путин ответил на вопрос о выдвижении на пост президента в 2024 году
14:51
Малышева появилась в костюме греческой богини на премии
14:32
Татьяна Буланова располнела после экстренной госпитализации
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы
Составлен рейтинг Лукашенко перед выборами
18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле
"На себя не похожа!": изменившаяся Пугачева вызвала оторопь
Достающие тело замурованного ребенка спасатели попали на видео
"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал постельный снимок
Сериалы
Добронравов сообщил об очередном переносе многострадального финала

Добронравов сообщил об очередном переносе многострадального финала "Сватов"

Федор Добронравов. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер Федор Добронравов расстроил поклонников. Съемки финального сезона сериала "Сваты" вновь откладываются.
прочитано 240 раз

По словам звезды ситкома, работа над седьмым сезоном возобновится только в 2021 году. Федор Добронравов лично звонил продюсерам в Киев. Киношники сообщили артисту, что не успели подготовить площадку. Всему виной пандемия коронавирусной инфекции.

ПО ТЕМЕ

Добронравов из сериала "Сваты" ушел из Театра сатиры

Добронравова из сериала "Сваты" окружили подросшие внучки: Варвара, Василиса и Вероника

Сваты – 7 сезон (сериал)

 Федор Викторович Добронравов

Федор Викторович Добронравов актер

Также звезда сериала "Сваты" сообщила, что решила прокинуть Театр сатиры. В труппе Добронравов состоял 16 лет. Причина ухода проста – усталость. Впрочем, иногда знаменитость все же будет выходить на сцену в рамках постановки "Где мы?".

Добронравов добавил, что вспышка инфекции и карантин отразились не только на его профессиональной жизни. Знаменитости пришлось переехать на дачу. Там Федор как ответственный гражданин самоизолировался.

Напомним, что седьмой сезон "Сватов" станет заключительным. Он будет состоять всего из 12 серий. Эту часть поклонники теленовеллы ждут с 2013 года. Работа над лентой постоянно откладывалась: ранее из-за обострения отношений России и Украины, теперь из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Киношники уже отсняли зимние сцены. Площадку организовали в Белоруссии, в деревне Дуличи неподалеку от Минска. Там же съемочная группа сериала "Сваты" планировала доснять летние эпизоды. К работе собирались приступить в мае-июне, но пандемия спутала все карты. Судя по всему, премьера сезона, которая была запланирована на 2021 год, тоже сдвигается на неопределенный срок.

Автор: 22 июня 2020, 11:30 Источник: "Московский Комсомолец" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Путин ответил на вопрос о выдвижении на пост президента в 2024 году
Составлен рейтинг Лукашенко перед выборами
Путин о впечатлениях от операции на сердце: Не для слабонервных
Лукашенко заявил о попытках "раскачать ситуацию" в Белоруссии из-за рубежа

Шоу-бизнес

Делящий с парнем постель Андрей Григорьев-Апполонов мечтает об усыновлении детей гей-парами
"Самое лучшее случается неожиданно": Бузова заинтриговала россиян
Устроивший смертельное ДТП Ефремов мог сесть в тюрьму раньше
Во сколько обойдется вдове Кобзона лечение от вируса

Проишествия

18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле
Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Аморалка!": Семина плюнула в лицо бессовестной Федосеевой-Шукшиной

Поведение вдовы писателя возмутительно
Шоу-бизнес

"Отказали все органы": Бабкина оказалась на волосок от смерти

Поражение легких составило 80%
Шоу-бизнес

Устроивший смертельное ДТП Ефремов мог сесть в тюрьму раньше

Он покалечил человека

Шоу-бизнес

У попавшей в реанимацию Булановой обнаружили инсульт

Результаты анализов показали страшное

Гороскоп

Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать
"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+