Добронравова из сериала "Сваты" окружили подросшие внучки: Варвара, Василиса и Вероника

В фан-сообществе артиста в соцсетях появилось трогательное фото. Актер запечатлен в окружении маленьких девочек. Федор Добронравов держит на коленях козленка, а внучки Варвара, Василиса и Вероника стоят рядом.
Поклонники от снимка с участием звезды сериала "Сваты" пришли в восторг. Интернет-пользователи отметили, что наследницы знаменитого семейства растут настоящими красавицами. Младшая, Вероника, привлекла особое внимание. Кроха оказалась точной копией своего папы Ивана.
Напомним, что Федор Добронравов много лет состоит в браке с Ириной Добронравовой. Супруги знакомы со школьной скамьи. Избранница подарила звезде сериала "Сваты" двух сыновей: в 1983 году родился Виктор, а 1989-м Иван. Наследники, как и их знаменитый отец, посвятили жизнь актерской профессии.
У Виктора Добронравова две дочери. Варвара появилась на свет в 2010-м, а Василиса в 2016-м. Супругой артиста является фотограф Александра Торгушникова.
Иван Добронравов и его жена Анна Добронравова воспитывают дочь Веронику. Девочка родилась в 2018-м.
Напомним, что в 2021 году свет увидит седьмой, заключительный сезон сериала "Сваты". Главную роль в ленте исполняет Федор Добронравов. Совсем скоро в Белоруссии продолжатся съемки популярного ситкома.
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