Ни на что не жаловалась: подруга о съедаемой раком Глаголевой

Актриса Вера Глаголева скончалась 16 марта 2017 года. Последние дни знаменитость провела в Германии, в клинике Шварцвальд-Бар при Университете Фрайбурга. Долгое время артистка боролась с раком желудка. Однако коварная болезнь не оставила звезде шанса.
По словам Мельниковой, ее знакомство с Глаголевой состоялось на съемках картины "Одна война". Вера была режиссером, Юлия исполняла одну из главных ролей.
"Глаголева была очень тонкая, ранимая, мудрая", – вспомнила приятельницу и коллегу по цеху звезда сериала "Катя и Блэк". Юлия отметила, что Вера казалась крайне самостоятельной.
Неправильно думать, что Глаголева сделала карьеру благодаря мужу-бизнесмену. Супруг помогал артистке, однако главный секрет успеха в случае Веры – талант.
Мельникова добавила, что приятельница была очень отзывчивой. Много лет назад в рамках режиссерских курсов Юлия представляла дебютную работу в Доме кино. Глаголева нашла время и пришла ее поддержать.
Звезда сериала "Катя и Блэк" поведала также, что Вера Глаголева никогда не акцентировала внимание на том, что борется с онкологией. Актриса не жаловалась, не позволяла себе давать слабину. Съедаемая раком знаменитость до последнего продолжала трудиться.
"Теперь понимаю, как ей было тяжело работать. Но она профессионал, каких сейчас почти не осталось", – заключила Юлия Мельникова.
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