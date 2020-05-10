Бывший муж Глаголевой чуть не сгорел заживо на съемочной площадке

Родион Нахапетов мог погибнуть во время съемок фильма. Актера спасла паника.

Недавно бывший супруг Веры Глаголевой, 76-летний актер Родион Нахапетов завел инстаграм-аккаунт, чтобы быть ближе к поклонникам. В День Победы он решил провести прямой эфир, поздравить народ с праздником, а также рассказать интересные истории из жизни.

Родион Рафаилович родился за год до капитуляции Германии, в январе 1944-го. Его мама во время беременности состояла в организации "Родина", где помогали советским солдатам отбиваться от фашистских захватчиков. Галина Антоновна решила оставить ребенка, несмотря на большой риск его потерять во время войны.

Актер часто перечитывает дневники матери, где она рассказывает о том времени. Нахапетов мечтает снять фильм, основанный на этих записях. Он жалеет, что раньше редко разговаривал с мамой о войне и родственниках.

Мамины знания Родиону Рафаиловичу пригодились во время съемок фильма "Торпедоносцы", который впервые был представлен зрителям в 1983 году. Актер сыграл роль старшего лейтенанта Александра Белоброва. Мало кто знает, что во время создания киноленты Нахапетов мог лишиться жизни.

Однажды он сел в кабину самолета, который предназначался для съемок. Пока Родион Рафаилович там находился, объявили обед и про него забыли. "Пиротехник решил проверить оборудование и включил все на полную мощность. Я заорал. Только тогда он поднял голову и, увидел, что там горит артист. Он выключил газ, чтобы я не сгорел живьем", – рассказал актер.

Дочери Нахапетова много раз слышали эту историю и испытывали шок, ведь причиной смерти могла быть просто случайность.

Напомним, Вера Глаголева была первой супругой Родиона Нахапетова. Они познакомились на съемках фильма "На край света". Позже у них родились две дочери. Брак распался в начале 90-х. Тогда актер уехал на заработки в США и встретил свою новую любовь – продюсера Наталью Шляпникофф, с которой до сих пор вместе. Звезда советского живет в Лос-Анджелесе.