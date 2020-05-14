История любви звезды сериала "Катя и Блэк" Юлии Мельниковой и Павла Трубинера

Юлия Мельникова замужем за коллегой по цеху Павлом Трубинером. Актеры познакомились на съемках ленты "Грач". Знаменитости играли пару на грани разрыва. Юлия и Павел сразу понравились друг другу, однако некоторое время просто дружили, так как оба были несвободны.
Когда Мельникова поняла, что испытывает к Трубинеру сильные чувства, она съехала от молодого человека. Тем временем актер развелся с женой – Ольгой Мухортовой, чемпионкой по пятиборью. С экс-женой актер остался в теплых отношениях ради двоих сыновей. Спустя время Юлия и Павел официально стали парой.
После съемок в картине "Грач" влюбленным пришлось на время расстаться: актер улетел за рубеж на съемки. Разлука укрепила чувства артистов. После возвращения на родину Павел повел Юлию под венец.
Свадьбу играли в Таиланде. Торжество было скромным. Пара обменялась клятвами, а после поужинала в ресторане. В 2016 году у знаменитостей родилась дочь Елизавета. Знаменитости души не чают в наследнице.
Сегодня Юлия Мельникова и Павел Трубинер соблюдают режим самоизоляции. Недавно семейство переехало в новый дом, в котором все еще идет ремонт. На карантине актер занимается обустройством жилища, ему активно помогает супруга. Сериал "Катя и Блэк" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.
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