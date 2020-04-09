"Это не твоя же?": малолетняя дочь высказалась о голой попе Бербер на экране

Актриса Зоя Бербер, получившая известность благодаря сериалу "Реальные пацаны", рассказала о съемках теленовеллы "Проект "Анна Николаевна". Артистка призналась, что на площадке ей пришлось преодолевать себя.

Премьера сериала "Проект "Анна Николаевна" состоялась 26 марта. Фантастическая лента с начальных эпизодов завоевала любовь зрителей.

По словам Зои Бербер, ее дочь Надя, которой скоро будет пять, тоже посмотрела первую серию. Девочка отметила, что взгляд у мамы на экране какой-то другой. Артистка и ее дочь немного поиграли в андроидов.

Дочь Бербер посмотрела только один эпизод. В конце серии малышка увидела на экране обнаженную попу, которая якобы принадлежала ее родительнице. "Это не твоя же?" – подметила кроха.

Зоя отметила, что в "голых" сценах ее заменяла дублерша. Между тем многие эпизоды с драками и трюками она отыгрывала сама. До начала работы в сериале "Проект "Анна Николаевна" артистка брала уроки у профессиональных каскадеров. Звезду научили азам боевых искусств. Естественно, на площадке всегда дежурила помощница, которая в любой момент была готова заменить Зою, однако к ее услугам прибегали крайне редко, сообщает Teleprogramma.pro.

Напомним, сериал "Проект "Анна Николаевна" повествует о буднях провинциального отдела полиции. На службу в участок поступает новый сотрудник - Анна Николаевна Королькевич, дочь замминистра. Сотрудники подмечают странности за новой коллегой, однако никто не догадывается, что привлекательная блондинка – андроид, который создан российскими учеными. Напомним, сериал "Проект "Анна Николаевна" можно смотреть онлайн на видеосервисе КиноПоиск HD.