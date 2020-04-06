"Приветствуйте нового члена нашей семьи": Волкова из сериала "Воронины" показала слепую девочку

Звезда сериала "Воронины" представила поклонникам нового жителя своего загородного дома. Актриса Екатерина Волкова приютила собаку, которая попала в беду.

Артистка очень любит животных. В ее особняке уже живут две собаки – Бо и Ру. Не так давно Екатерина Волкова стала хозяйкой еще одного питомца, история которого тронула ее до глубины души.

"Приветствуйте нового члена нашей семьи. Это Валя. 🐶 Несколько месяцев назад какие-то негодяи выстрелили ей дробью в голову, но благодаря помощи добрых людей Валю удалось спасти (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда сериала "Воронины".

Волкова подчеркнула, что из-за полученных травм собака ослепла. Актрисе очень жаль хвостатого. Екатерина хотела бы, чтобы ее новая девочка была здоровой, могла самостоятельно ходить по дому, играть с другими животными, но сделать уже ничего нельзя.

Звезда сериала "Воронины" добавила, что Валя живет у нее уже две недели. Пока с собакой много хлопот, ведь та травмирована не только физически, но и психологически.

Екатерина узнала о Вале случайно. Она наткнулась на снимок окровавленного питомца в соцсетях. Звезда сразу поняла, что должна забрать измученное животное.

Знаменитость надеется, что в скором времени собака забудет о боли, которую ей причинили люди, сможет радоваться появлению человека и приспособится к жизни без зрения. Екатерина Волкова сделает все, чтобы питомец был счастлив в ее доме. Напомним, сериал "Воронины" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала СТС.