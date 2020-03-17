Показавшая фото с большим животом Волкова из "Ворониных" принимает поздравления

Единственная дочь Екатерины Лиза (дома девочку нежно называют Гусена) отпраздновала девятилетие. Артистка и ее супруг, телеведущий Андрей Карпов, подарили любимой наследнице большой домик для игрушечных животных. Подарок "приехал" в разобранном виде, поэтому мужу звезды сериала "Воронины" пришлось полтора часа собирать его с помощью шуруповерта.
Тем временем Екатерина решила показать поклонникам архивный снимок. На фото она запечатлена на девятом месяце беременности и позирует вместе с мужем.
Знаменитость поделилась воспоминаниями о том времени, когда кадр был сделан. По словам актрисы сериала "Воронины", уже через несколько дней после этой фотосессии на свет появилась ее малышка. Сегодня, рассматривая снимок, она улыбается и вспоминает, как сильно нервничала перед родами.
В комментариях под публикацией пользователи Сети поздравили Екатерину Волкову и ее наследницу. Многие интернет-обыватели намекнули знаменитости, что были бы рады, решись она на второго ребенка.
"Вы красивая пара (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Поздравляю вашу дочурку💐 ну, и, вас вместе с ней! Счастья вам🌹🌹🌹", С "ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГУСЕНУ. И маму с днем рождения любимой дочурки！💐🎂🎉Вы очень позитивная, Катюша.👍😊", – комментировали поклонники сериала "Воронины".
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