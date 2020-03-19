"Мы вообще не защищены": звезда "Ворониных" рассказала о бедственном положении

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова попала в трудное положение. Артистка опасается, что, оставшись без работы, не сможет оплачивать ипотеку.

Волкова призналась, что проблема коснулась не только ее. Из-за коронавируса и карантина многие не могут полноценно трудиться, зарабатывать и, как следствие, отдавать долги, например, кредит или ипотеку. В соцсетях ей приходят сообщения от подписчиков, народ жалуется на бедственное положение.

Звезда сериала "Воронины" подчеркнула, что у некоторых есть так называемая подушка безопасности – сбережения, которые спасут ситуацию, но, что делать тем, у кого нет отложенных на черный день средств. "Знакомые сказали, что в Италии на время карантина заморозили выплаты по кредитам для своих граждан, не знаю, правда ли это. А какие варианты есть в нашей стране в связи с данными обстоятельствами? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – задалась вопросом Волкова в личном "Инстаграм".

После этого артистка поведала, что до 10 апреля отменены все проекты с ее участием, и не совсем понятно, что будет дальше. Между тем сбережений у нее нет: она не имеет возможности откладывать деньги из-за ипотеки. "Получается, мы вообще не защищены в таких случаях?" – рассудила звезда сериала "Воронины".

Многие подписчики поддержали Екатерину Волкову. Комментаторы отмечали, что в некоторых странах на время карантина для всех тех, на ком висит кредитное бремя, созданы льготные условия.

"В нашей стране мало что предусмотрено для народа и во благо народа. И даже в такой ситуации вряд ли кто то пойдет на уступки по собственным соображениям себе же в убыток..." – заметила поклонница звезды сериала "Воронины".