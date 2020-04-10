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Сериалы

"Похоже на спиритический сеанс": звезда "Ворониных" оригинально отпраздновала годовщину свадьбы

Екатерина Волкова. Фото: instagram.com/volkovihome
Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова и ее супруг Андрей Карпов отпраздновали годовщину свадьбы. Супруги живут вместе уже десять лет.
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По словам Волковой, отмечать в условиях самоизоляции ей даже нравится. Звезде сериала "Воронины" не пришлось устраивать пышное, дорогостоящее торжество. Также у Екатерины и Андрей наконец появилось время, чтобы провести этот важный для них день вместе. "Обычно мы с мужем вечно в командировках, на гастролях, в разъездах", – подчеркнула знаменитость.

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 Екатерина Юрьевна Волкова

Екатерина Юрьевна Волкова актриса

Волкова и Карпов достали с антресолей подвенечные наряды. "Я нашла свое свадебное платье. Оно у меня было не в пол. Вот такое короткое. Я в него попытаюсь сегодня влезть. Туфли не нашла, туфли новые", – сказала артистка в "Сторис" личного "Инстаграм".

Позднее Андрей устроил Екатерине сюрприз. Супруг сказал актрисе, что в гостиной их ждут друзья. В ответ Волкова удивленно сообщила, что это невозможно, ведь близкие ей люди соблюдают режим самоизоляции.

Как оказалось, на первом этаже дома звезду сериала "Воронины" ожидали не гости, а всего лишь их фото. Муж артистки разместил снимки родных и приятелей на столе. "Сейчас как зажжем с друзьями. Спасибо всем, кто приехал", – пошутила Волкова.

"Вот наши любимые, дорогие друзья, которые сегодня смогли до нас доехать. Поверьте, мы вас так любим. Мы так счастливы, что этот день вы разделили с нами. Похоже это немножко на спиритический сеанс. Но вы лучшие, друзья. Вы мало пьете, ничего не едите. Просто, экономпакет, а не друзья", - обратилась к снимкам Екатерина. Напомним, сериал "Воронины" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала СТС.

Автор: 10 апреля 2020, 11:19
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