"Начала разбирать вещи в шкафах": оставшаяся без работы звезда "Ворониных" нашла выход

По словам Волковой, карантин ее семье дается нелегко. Артистка счастлива уже от того, что имеет возможность выйти на задний двор загородного особняка и погулять на свежем воздухе с дочерью, мужем и собаками.
Первое время звезда сериала "Воронины" пребывала в растерянности. Знаменитость не была готова остаться без работы. Смирившись с положением дел, Екатерина решила заняться домом. "Наконец начала разбирать вещи в шкафах, работы на месяц хватит", – призналась она.
Волкова скучает по съемкам и репетициям в театре. Работа для артиста – это жизнь. Екатерина уверена, что ситуация в скором времени выправится. Она подчеркнула, что главное – выполнять рекомендации медиков и не нарушать режим самоизоляции без необходимости. "Тогда эпидемия пройдет быстрее, и все мы вернемся к привычному распорядку", - цитирует знаменитость Teleprogramma.pro.
Напомним, что не так давно Екатерина Волкова и Андрей Карпов отпраздновали дома годовщину свадьбы – супруги вместе уже десять лет. Они достали с антресолей подвенечные наряды, которые оказались впору. Сериал "Воронины" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала СТС.
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