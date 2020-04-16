"Начала разбирать вещи в шкафах": оставшаяся без работы звезда "Ворониных" нашла выход

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова рассказала, как проводит время в самоизоляции. Артистка наводит порядок в доме.

По словам Волковой, карантин ее семье дается нелегко. Артистка счастлива уже от того, что имеет возможность выйти на задний двор загородного особняка и погулять на свежем воздухе с дочерью, мужем и собаками.

Первое время звезда сериала "Воронины" пребывала в растерянности. Знаменитость не была готова остаться без работы. Смирившись с положением дел, Екатерина решила заняться домом. "Наконец начала разбирать вещи в шкафах, работы на месяц хватит", – призналась она.

Волкова скучает по съемкам и репетициям в театре. Работа для артиста – это жизнь. Екатерина уверена, что ситуация в скором времени выправится. Она подчеркнула, что главное – выполнять рекомендации медиков и не нарушать режим самоизоляции без необходимости. "Тогда эпидемия пройдет быстрее, и все мы вернемся к привычному распорядку", - цитирует знаменитость Teleprogramma.pro.

Напомним, что не так давно Екатерина Волкова и Андрей Карпов отпраздновали дома годовщину свадьбы – супруги вместе уже десять лет. Они достали с антресолей подвенечные наряды, которые оказались впору. Сериал "Воронины" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала СТС.