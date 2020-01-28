Кузя из сериала "Универ" после развода спутался со стриптизершей

В своем "Инстаграм" возлюбленная артиста представляется другой фамилией — Либерман. Сейчас Анастасия работает мастером по наращиванию волос. О пикантном прошлом избранницы звезды сериала "Универ" рассказали ее знакомые.
Все они утверждают, что в студенческие годы девушка работала стриптизершей. "Тогда она и начала подрабатывать в известном стриптиз-клубе "Чарли". Впрочем, славилась не только этим, но и большим количеством мужчин", – цитирует одну из бывших приятельниц Разовой Starhit.ru.
В Москву нынешняя спутница Виталия Гогунского переехала три года назад, после чего активно начала посещать различные мероприятия и подружилась со многими звездами. Когда именно она встретилась со звездой сериала "Универ", неизвестно. Однако, как рассказал знакомый Анастасии, это произошло после наступления 2020 года.
Разова не скрывает свой роман с Кузей из сериала "Универ" от публики. Не так давно она публиковала совместное видео с актером в разделе сторис своего микроблога. В кадре Виталий Гогунский нежно держит девушку за руку во время ужина в ресторане.
Напомним, разводе звезда
сериала "Универ" и модели Ирины Маирко стало известно в начале апреля, хотя супруга актера
подала заявление о расторжении брака еще в январе 2019 года. Звездная пара
рассталась из-за разных взглядов на жизнь. Якобы Ирина устала одна заниматься
бытовыми проблемами, пока Виталий Гогунский находится на различных съемках. У
актера есть дочь от бывшей жены – девятилетняя Милана.
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