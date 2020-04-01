"На съемках я женщина": Артемьева высказалась о работе над "Сватами"

Артемьева вспоминает работу над теленовеллой с теплотой. Ей и коллегам порой приходилось нелегко, однако недовольства никто не выражал. Режиссер Юрий Морозов иногда вообще оставался без сна и обеда.
"На съемках "Сватов" никто не позволял себе халтурить и показывать плохое настроение. Я не знаю, когда наш режиссер спал и ел, но при таком сложном режиме работы он ни разу не продемонстрировал недовольство. Это касается всех", – написала знаменитость в "Инстаграм".
По словам Людмилы Артемьевой, мужчины на площадке "Сватов" были очень галантными. Актриса наслаждалась вниманием коллег противоположного пола. "В театре в Москве меня окружают одни боевые подруги, а на съемках я женщина", – заметила она.
Ранее Людмила Артемьева поведала, что ее героиня в "Сватах" – многогранная личность. С одной стороны, Ольга Ковалева "солнечная дура", с другой – невероятная умница.
Ее персонаж, по словам Артемьевой, совмещает в себе, казалось бы, несовместимые качества. "И терпение в ней, и такт, и интеллигентность, но вдруг как вытворит…" – пояснила знаменитость.
Несколько недель назад в Сети муссировался слух о том, что Людмила Артемьева отказалась от съемок в новой части сериала "Сваты". Поговаривали, что создатели теленовеллы не смогли договориться с артисткой о гонораре. Звезда сплетни не комментирует.
Напомним, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны в 2021 году. Предыдущие части сериала "Сваты" можно смотреть онлайн на видеоплатформе "Ютуб".
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?