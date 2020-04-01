"На съемках я женщина": Артемьева высказалась о работе над "Сватами"

Звезда сериала "Сваты" Людмила Артемьева рассказала о съемках. По словам артистки, на площадке ситкома она чувствовала себя женщиной.

Артемьева вспоминает работу над теленовеллой с теплотой. Ей и коллегам порой приходилось нелегко, однако недовольства никто не выражал. Режиссер Юрий Морозов иногда вообще оставался без сна и обеда.

"На съемках "Сватов" никто не позволял себе халтурить и показывать плохое настроение. Я не знаю, когда наш режиссер спал и ел, но при таком сложном режиме работы он ни разу не продемонстрировал недовольство. Это касается всех", – написала знаменитость в "Инстаграм".

По словам Людмилы Артемьевой, мужчины на площадке "Сватов" были очень галантными. Актриса наслаждалась вниманием коллег противоположного пола. "В театре в Москве меня окружают одни боевые подруги, а на съемках я женщина", – заметила она.

Ранее Людмила Артемьева поведала, что ее героиня в "Сватах" – многогранная личность. С одной стороны, Ольга Ковалева "солнечная дура", с другой – невероятная умница.

Ее персонаж, по словам Артемьевой, совмещает в себе, казалось бы, несовместимые качества. "И терпение в ней, и такт, и интеллигентность, но вдруг как вытворит…" – пояснила знаменитость.

Несколько недель назад в Сети муссировался слух о том, что Людмила Артемьева отказалась от съемок в новой части сериала "Сваты". Поговаривали, что создатели теленовеллы не смогли договориться с артисткой о гонораре. Звезда сплетни не комментирует.

Напомним, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны в 2021 году. Предыдущие части сериала "Сваты" можно смотреть онлайн на видеоплатформе "Ютуб".