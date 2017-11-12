Звезда "Реальных пацанов" рассказала о грязных домогательствах

Знаменитая российская актриса Зоя Бербер дала откровенное интервью ведущей Ольге Шелест. Звезда сериала "Реальные пацаны" пожаловалась на домогательства режиссера.

Артистка рассказала, что время от времени сталкивается с непристойными предложениями. Однажды ее попросили показать пятую точку.

"Мы выходим с режиссером, я желаю ему удачи, потому что у него еще три дня проб. И он говорит: „А вы не могли бы попу показать? Я просто хотел посмотреть, есть ли целлюлит“. „Нет, целлюлита нет. До свидания, удачи“. Меня удивило, почему он это решил делать в коридоре", – отметила Бербер.

Актриса заявила, что в таких случаях старается выходить на прямое общение. "И уже просто так не подкатишь, когда идет пацанское приятельское отношение. Я стираю грани и начинаю общаться по-товарищески", – заявила она.

Публикация от Zoya Berber (@zberberr) Окт 17 2017 в 10:16 PDT

Напомним, ранее на домогательства пожаловалась ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе. К ней приставал режиссер Харви Вайнштейн.

Деятель кино более десяти лет пытался склонить красавицу из России к приватной встрече. Ему удалось этого добиться во время Венецианского кинофестиваля: он заманил ведущую в свой номер под предлогом обсуждения деловых вопросом.