"Человек-треугольник": худеющая Глафира Тарханова обеспокоила россиян

36-летняя Глафира Тарханова всегда выглядит молодо. Кажется, что даже самые преданные поклонники не замечали лишних килограммов у звезды отечественных сериалов. Актриса из тех людей, кто в принципе не допускает большого скопления жиров в организме и всегда поддерживает себя в форме с помощью тренировок и различных диет. На профессиональных снимках, которые Глафира часто публикует в "Инстаграм", она выглядит безупречно.
Казалось бы, куда еще худеть, но Тарханова уверена, что можно продолжать сбрасывать килограммы. Недавно она выложила видео в своем инстаграм-аккаунте, где рассказала о диете. Оказалось, из рациона Глафира исключила мучные продукты, отказалась от булочек с корицей, которые она так любит.
"Человек-треугольник! Это я! Я на жесткой диете", – сообщила актриса.
Чтобы поклонники смогли понять, насколько похудело ее лицо, она втягивала щеки и крутила головой. Также она поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей продолжать поддерживать жесткую диету.
"Тебе не надо больше худеть, достаточно", "Вам и не надо было худеть", "И так очень худенькая", "Вам уже хватит", – написали фолловеры.
Актриса пообещала рассказать более подробнее о диете и раскрыть секреты своей безупречной внешности.
Напомним, на телеканале "Россия 1" готовится к эфиру сериал "Паромщица" с участием Глафиры Тархановой. Там актриса исполнила главную роль.
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