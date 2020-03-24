Мать четверых детей Глафира Тарханова о возвращении ребенка: Ради этого на многое можно пойти

30 марта на телеканале "Россия 1" стартует сериал "Паромщица". Главную роль в теленовелле сыграла популярная артистка Глафира Тарханова.

Глафире досталась роль молодой женщины по имени Надежда. Героиня на шесть лет попадает в тюрьму и теряет возможность видеться с сыном и мужем. После освобождения из мест лишения свободы Надя едет к родным. На месте она понимает, что дома ее никто не ждет: супруг собирается жениться на другой женщине, а подросший сын называет мачеху мамой. Персонаж Глафиры Тархановой во что бы то ни стало стремится вернуть расположение единственного отпрыска. Также женщина хочет доказать свою невиновность в преступлении, за который получила срок.

По словам Глафиры, ее героиня Надежда ей близка и понятна. Самым важным человеком для несчастной женщины является ее сын, он и служит ее главным мотиватором.

"Никто из нас не знает, к чему приведет нас судьба, что случится завтра. И с моей героиней как раз и происходит то, чего она ожидать никак не могла. У нее есть ребенок, ради которого она на все готова. Такие фундаментальные вещи для каждой женщины близки. Да, ради этого на многое можно пойти", – рассудила звезда сериала "Паромщица".

Отметим, у Глафиры Тархановой четверо детей. В 2008-м она родила мужу, артисту Малого театра Алексею Фадееву, сына Корнея. В 2010 году у пары появился наследник Ермолай. Через два года в семье вновь случилось пополнение – родился Гордей. Сын Никифор появился в 2017-м.