"У тебя есть месяц": растолстевшей звезде сериала "Фитнес" поставили жесткое условие

Звезда сериала "Фитнес" Софья Зайка приложила массу усилий, чтобы похудеть. Артистка добилась некоторых успехов в этом нелегком деле, однако вскоре ненавистные килограммы вернулись.

10 февраля на канале "Супер" состоится премьера третьего сезона сериала "Фитнес". Зрители вновь смогут окунуться в мир главной героини Аси, которая мечтает избавиться от лишнего веса и обрести идеальное тело.

Роль обаятельной пышки в сериале "Фитнес" исполняет актриса Софья Зайка. К слову, сама артистка тоже стремится обрести фигуру мечты. Перед съемками второго сезона теленовеллы звезда похудела на 20 килограммов. На достижение результата у актрисы ушло два с половиной месяца.

"После завершения съемок "Фитнеса" я продолжала работу в других проектах, следовательно, худеть не могла: камера видит любые, даже минимальные отклонения в весе. Как только все проекты были закончены, я начала экстремально худеть, и в первый же месяц сбросила восемь килограммов. Я занималась спортом дважды в день, отказалась от молочных, глютено– и глюкозосодержащих продуктов, красного мяса", – отмечает звезда.

Софья не скрывает, что соблюдать диету и режим было тяжело. Особенно сложно было, когда вес перестал уходить. Зайка переживала и злилась. Коллега по цеху Роман Курцын поддержал актрису. "Терпи и жди", – мотивировал он ее.

К сожалению, сохранить результат звезда сериала "Фитнес" не смогла. После окончания съемок она набрала десять килограммов.

"К съемкам третьего сезона я скинула 12, но сейчас снова прибавила. Ну, ничего, скоро уберу", – цитирует звезду сериала "Фитнес" Vokrug.tv. Отметим, что изменениям во внешнем виде знаменитости не обрадовались продюсеры ситкома. Гарри Гупаленко, например, настоятельно порекомендовал Софье Зайке избавиться от лишнего веса. "У тебя есть месяц", – сказал он, отметив, что потом начнутся съемки четвертого сезона.