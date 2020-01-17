Повредили челюсть: актрисы "Интернов" и "Холопа" подрались на съемках

Звезда фильма "Холоп" Софья Зайка и актриса сериала "Интерны" Светлана Камынина схлестнулись в жестком поединке. Одна из артисток получила травму.

10 февраля на телеканале "Супер" стартует третий сезон сериала "Фитнес". Создатели ситкома обещают зрителям не только неожиданные сюжетные повороты, но и множество зрелищных сцен.

По задумке сценаристов героям "Фитнеса" предстоит решать конфликты на боксерском ринге. Персонажи Софьи Зайки и Светланы Камыниной будут отстаивать собственную точку зрения в бою.

Сниматься в сценах с поединком оказалось сложно и опасно. Актрисы несколько месяцев репетировали, ходили на занятия боксом. Один из спаррингов особенно запомнился звездам сериала. Встреча закончилась для Сони Зайки травмой. В драке девушке повредили скулу.

"В кино все должно быть по правде: любовь, смех, слезы. И драться ты тоже должен по-настоящему. Так что нам со Светланой пришлось и бить друг друга, и защищаться по правде. Конечно, у каждого стоит барьер – ты боишься причинить человеку боль. Но надо переступить через страх, иначе работать нельзя. Так что наш бой был самым настоящим и оставил мне на память ноющую скулу и челюсть. Хорошо, что без синяков обошлось", – призналась Соня.

Несмотря на травму, боксировать Зайке понравилось. По словам артистки, занятия на ринге позволяют быстро сбросить вес. "Кроме того, этот спорт дает невероятный выплеск эмоций и энергии. Я считаю, рано или поздно каждый должен попробовать хотя бы побить грушу и постоять на лапах", – сказала звезда сериала "Фитнес" и фильма "Холоп".

Отметим, что Светлана Камынина восторга коллеги по цеху не разделяет. По словам артистки, бокс не ее вид спорта.

"Я не люблю драться, мне гораздо ближе йога и пилон, которыми я занимаюсь. К тому же, очень неприятно бить человека по лицу. А в сцене с Соней от меня требовалось именно это", – поведала Светлана Камынина из сериала "Фитнес".