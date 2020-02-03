"Ему хотелось ярче": зарубежный режиссер "раздел" 36-летнюю Снигирь

Российская актриса Юлия Снигирь снялась в продолжении сериала Паоло Соррентино "Новый Папа". 36-летняя артистка работала в кадре обнаженной.

В драматическом многосерийном фильме о жизни католических клириков Снигирь получила роль жены лекаря Пия XIII, который выхаживает персонажа Джуда Лоу Ленни Белардо. Персонажа артистки зовут Ева Новак. В прошлом героиня была моделью, теперь же вынуждена все время посвящать больному сыну.

"Это история женщины, у которой ребенок с рождения болен. Она может плакать, выглядит измученной, в ней есть отчаяние, но она очень сильна. Я прилетела на съемки со своим пониманием героини – молчаливой, сдержанной, суровой. Но это вообще не про Соррентино, у него очень эмоциональное кино, он эстет, ему хотелось ярче", – говорит о своей роли Юлия Снигирь.

На съемках россиянке пришлось непросто. По словам артистки, режиссер практически не давал указаний. Юлии никто не объяснял, кого именно надо играть. "Мне он просто показал изображение "Пьеты", не более того", – цитирует Снигирь Vokrug.tv со ссылкой на Еlle. Паоло ждал, что актриса сама обо всем догадается.

Более того, Юлия Снигирь предстала обнаженной перед камерой. По задумке сценаристов, она голая должна была держать ребенка на руках.

Ранее, говоря с репортерами, Юлия Снигирь рассказывала, что предложение сняться у Паоло Соррентино сначала приняла за шутку, а уже на съемочной площадке не узнала вокалиста Мэрилина Мэнсона. Также Юлия отмечала, что режиссер пробовал на роль жены лекаря нескольких актрис из России, однако в итоге остановился на ее кандидатуре.