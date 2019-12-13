Снигирь рассказала о странной встрече в морге

Актриса Юлия Снигирь известна по фильмам "Про любовь", "Глянец", "Блокбастер" и другим. Вскоре выйдет сериал режиссера Константина Богомолова "Хороший человек" с участием Юлии. Судя по всему, ради этой роли артистке пришлось на время оставить театр.
Во время съемок с Юлией произошло нечто странное. Об этом знаменитость рассказала в личном аккаунте "Инстаграм".
"Снимали два дня в морге и больнице… Иду по территории в своих мыслях. Холодно, не выспалась, есть хочу… Навстречу поникшая старушка с двумя гвоздиками. Где морг, спрашивает… Все так просто – надо уметь радоваться жизни", – написала Юлия Снигирь.
Напомним, Юлия Снигирь попала в поле зрения СМИ после того, как рассталась с актером Данилой Козловским. Тогда артистка сошлась с коллегой по цеху Евгением Цыгановым. Ради Юлии артист бросил жену и семерых детей. В 2016 году Снигирь подарила избраннику сына Федора.
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов не любят раскрывать подробности личной жизни. До сих пор не понятен точный статус отношений пары. Ходят слухи, что знаменитости живут в фактическом браке, по другим данным они зарегистрировали отношения. Также Юлия Снигирь редко говорит о сыне Федоре. Известно только, что у артистки были проблемы с воспитанием мальчика. Знаменитость жаловалась, что ребенок не слушается, требует подарки и настаивает на своем. Артистке даже пришлось обратиться за помощью к психологу.
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