Снигирь рассказала о странной встрече в морге

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Пятница 13 декабря
Лента новостей
17:31
"Дни.ру" дарят подарки: годовой запас колготок OMSA
17:23
Тушили вертолетами: крупный пожар на складе в Москве ликвидировали
16:40
Пьяная девушка-полицейский с Урала слила в Сеть вызывающие фото в форме
16:40
Как Москва стала большой школой
16:05
Совет на выходные
16:02
Гороскоп совместимости для мужчины-Овна
15:52
Володин: Закон о виноделии могут принять 18 декабря
15:35
Что сделала Госдума для защиты обманутых дольщиков
15:27
"Власти скрывают правду": люди в шоке от последствий запуска Крымского моста
15:24
Петербургские турагентства начали предлагать поездки в Сирию
14:56
Как модели попадают в эскорт
14:46
Под Москвой автомобиль протаранил бетонный забор
14:46
"У меня должно было родиться двое детей": Билан ушел в запой после неудачных попыток стать отцом
14:41
Бушующее пламя на Алтае лишило жизни четверых детей (видео)
14:36
Владимир Каримов оценил сюжет фильма "Ржев" с исторической точки зрения
14:32
Любовницу Виторгана засняли с бывшим мужем
14:00
Отравились газом: под Мурманском погибли трое рыбаков
13:57
В России поставили условие для рукопожатия Путина и Зеленского
13:57
Билан откровенно высказался о нетрадиционной сексуальной ориентации
13:55
"Весь в отца!": Лазарев растопил сердца россиян снимком с сыном
13:44
В Красноярске ребенку сломали ноги во время массажа
13:35
"Планета перенаселена": Седокову призвали больше не рожать
13:27
Умерла заслуженная артистка России
13:24
"Любовь": Климову застукали в компании экс-супруга
13:21
Гороскоп на неделю
13:20
Уплыли денежки: Королева лишилась состояния
13:17
Не Тимошенко: объявлено о назначении нового премьер-министра Украины
13:08
"А вторая дочь где?": 79-летнего Виторгана прижали к стенке
12:55
Малахова поделилась сокровенным после развода с Давлетьяровым
12:45
На юге Москвы полыхает крупный склад
12:38
"Не ношу белье!": взбудораженная голливудская актриса сделала публичное признание
12:31
Без слез смотреть невозможно: могила Лужкова исчезла сразу после похорон
12:30
Идите к черту со своим братиком: сын закатил истерику решившейся на ЭКО Рудковской
12:23
Лазурные побережья сплошь усыпаны пульсирующими "пенисами"
12:12
"КОРТРОС" построит у Северного речного порта в Москве жилой квартал
12:11
Володин: С министрами нужно обсуждать острые вопросы, а не жизнь на Марсе
12:02
"Испугаться можно": новые фото Джанабаевой вызвали переполох
11:56
Киеву пообещали бойню после нападения на Донбасс
11:48
Звезда "Полицейского с Рублевки" высказалась о постельных сценах
11:43
ЦБ отозвал лицензии у Кранбанка и Невского банка
11:20
Оправдавшаяся Брежнева вознесла украинцев на пьедестал
11:12
Любовь Толкалина сделала заявление о свадьбе дочери
10:59
"История не закончена": Зеленского предупредили о "бомбе" Порошенко
10:59
Эксперты порекомендовали меню для новогоднего застолья
10:49
"Читать не умеет": выступившей с гневной речью Успенской дали пощечину
10:39
Тяжелобольной Зайцев обратился за помощью к Пугачевой
10:23
"Олечка-Дюймовочка!": Орлова восхитила россиян стройной фигурой
10:07
Названы сроки отмены санкций против России
10:03
"Тихий ужас": на изменившуюся Волочкову вылили ушат помоев
09:50
Энистон разрыдалась во время прямого эфира (видео)
09:22
"Поехала кукушечка": Бабкиной крепко досталось за пластику
09:22
"Можно и сто раз": Зеленский без стеснений рассказал о близости с Путиным
09:22
Стало известно о распаде Украины
08:54
Певец Владимир Кузьмин расцвел после воссоединения с бывшей женой
08:40
"Весь сникерс наружу": Нюшу растоптали за развратный купальник
08:38
Затишье перед бурей: курс рубля остается стабильным
08:13
"Опустила себя на дно": Гузеева откровенно об алкоголизме
07:58
Роналду разгневался из-за дерзкой выходки фаната (видео)
07:37
Сашу затравили: полиция взялась за сына Плющенко и Рудковской
06:06
С Агутина трясут деньги за украденные картины
04:01
Лещенко шокировал грязной матерщиной на шоу Галкина
02:03
"Море крови": Дибров с супругой не уследили за сыном
00:02
Викторию Лопыреву разнесли за рыхлый зад
21:53
После слухов о неверности Брежнева шлет "голые" снимки Меладзе
21:14
"Каяться и просить помощи у Запада": на безвольного Лукашенко накинули поводок
20:49
Доллар по 100: рубль рухнет в 2020 году
20:46
"Дим Димыч": Рудковская заговорила о рождении сына Билану
20:42
"Не спасут даже охапки белых роз": Волочкова игнорирует опасную проблему
20:19
В гробу видала: Пугачева наплевала на мертвого Лужкова
20:18
Жуткая находка: экскаваторщик нашел скелет ребенка на дороге
19:52
Единороссы вручили школьникам паспорта в День Конституции
19:21
Нейробиолог РАН оспорил опасность дневного сна
19:10
"Противненький": преобразившийся Шепелев вызвал омерзение
18:49
Быстрый набор веса поставит крест на карьере Боярской
18:44
"Затыкали рот": предполагаемая дочь Плисецкой устроила грязный скандал у Борисова
18:37
"Помолчи!": красавчик из "Дома-2" прилюдно заткнул подругу (видео)
18:04
Собчак раздавлена из-за внезапной смерти
18:04
Кардиолог назвал причину короткой жизни российских мужчин
17:46
Неверов: Дума освобождает компенсации дольщикам от НДФЛ
17:31
"Сделать невозможное": Зеленский огласил национальную идею Украины
17:22
"Полный ужас": поклонники с трудом узнали опухшую Корикову
17:18
Популярную актрису шантажировали секс-видео с Паниным
16:59
Раскрыта цель опасной выходки Украины после переговоров в Париже
16:47
Тодоренко рассказала о романе Топалова с Лопыревой
16:41
Стравливала мужиков и смотрела: звезду ТНТ разнесли за выходки на "Дом-2"
16:33
В Москве прошла международная конференция юристов
16:24
"Бесподобной красоты": Валерия ослепила россиян новым имиджем
16:23
Стал как кукла: Шаляпин исхудал до костей после расставания с Цымбалюк-Романовской
16:07
Знаменитого певца вышвырнули из Большого театра на глазах у толпы
15:58
"Вообще не хочет выступать": близкий человек назвал Ротару сумасшедшей
15:45
"Бюст от третьего размера": униженный Харламов ищет любовницу после скандала с Асмус
15:43
"Дни.ру" дарят билеты: день рождения Деда Мороза
15:35
Не выдержал: дмитровец готов щедро заплатить за распутывание 1 км гирлянды
15:31
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"
15:26
Отказавшаяся от секса с полными Водонаева сделала исключение для Фадеева
15:24
"Абсолютно неприемлемо": в Киеве приблизили позорный конец Зеленского
15:20
"Это чудо": народ растаял от дочери Пугачевой (видео)
15:18
"Чиполлино" в Москве: цирковой мюзикл для всей семьи
15:12
Белоснежный бал Иоганна Штрауса пройдет в Кремле
15:10
Тест-драйв Land Rover Discovery: Универсальный во всем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"В принципе не могу разговаривать": Шепелев заявил о неприязни к Малахову
"Позорище для страны!": Пенкин смешал с грязью бездарную Бузову
Мстительный Пенкин обвинил "Евровидение" в продажности
Сергей Пенкин: о продажном "Евровидении", бездарной Ольге Бузовой и непризнанных талантах
В Екатеринбурге фотосалон использовал снимок живой клиентки для рекламы надгробного портрета
"Обронил слово": Билана в Воронеже забросали камнями
Шоу-бизнес

Снигирь рассказала о странной встрече в морге

Юлия Снигирь. Фото: www.globallookpress.com
Актриса Юлия Снигирь после случайной, но очень запоминающейся встречи, пересмотрела собственные взгляды. Звезда теперь старается мыслить позитивно.
прочитано 164 раза

Актриса Юлия Снигирь известна по фильмам "Про любовь", "Глянец", "Блокбастер" и другим. Вскоре выйдет сериал режиссера Константина Богомолова "Хороший человек" с участием Юлии. Судя по всему, ради этой роли артистке пришлось на время оставить театр.

ПО ТЕМЕ

Обворожительная Снигирь снялась без лифчика

Юлия Снигирь похудела до "прозрачности"

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Юлия Викторовна Снигирь

Юлия Викторовна Снигирь актриса, модель

Во время съемок с Юлией произошло нечто странное. Об этом знаменитость рассказала в личном аккаунте "Инстаграм".

"Снимали два дня в морге и больнице… Иду по территории в своих мыслях. Холодно, не выспалась, есть хочу… Навстречу поникшая старушка с двумя гвоздиками. Где морг, спрашивает… Все так просто – надо уметь радоваться жизни", – написала Юлия Снигирь.

Напомним, Юлия Снигирь попала в поле зрения СМИ после того, как рассталась с актером Данилой Козловским. Тогда артистка сошлась с коллегой по цеху Евгением Цыгановым. Ради Юлии артист бросил жену и семерых детей. В 2016 году Снигирь подарила избраннику сына Федора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir)

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов не любят раскрывать подробности личной жизни. До сих пор не понятен точный статус отношений пары. Ходят слухи, что знаменитости живут в фактическом браке, по другим данным они зарегистрировали отношения. Также Юлия Снигирь редко говорит о сыне Федоре. Известно только, что у артистки были проблемы с воспитанием мальчика. Знаменитость жаловалась, что ребенок не слушается, требует подарки и настаивает на своем. Артистке даже пришлось обратиться за помощью к психологу. 

13 декабря 2019, 17:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркая Снигирь перещеголяла Ходченкову и Чиповскую

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В России поставили условие для рукопожатия Путина и Зеленского
Не Тимошенко: объявлено о назначении нового премьер-министра Украины
Названы сроки отмены санкций против России
"Жить не хочется": Лукашенко объявил о серьезных проблемах со здоровьем

Шоу-бизнес

Снигирь рассказала о странной встрече в морге
"Он вернется": тяжелобольной Губин рвется на сцену
Вновь набравшему обороты Лещенко приходится работать из-за мизерной пенсии
Всплыли шокирующие детали романа Заворотнюк с любовником

Проишествия

Бушующее пламя на Алтае лишило жизни четверых детей (видео)
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Жестокое избиение депутата сняли на видео
Трампу доложили о жуткой бойне

Lifestyle

Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Шоу-бизнес

"Тихий ужас": на изменившуюся Волочкову вылили ушат помоев

Подписчики были беспощадны
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: годовой запас колготок OMSA

Самые стильные и удобные колготки

Шоу-бизнес

"Поехала кукушечка": Бабкиной крепко досталось за пластику

Популярный блогер прошлась по певице
Шоу-бизнес

Певец Владимир Кузьмин расцвел после воссоединения с бывшей женой

Поклонники осыпали пару комплиментами

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп совместимости для мужчины-Овна
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Овечкин сбил с ног судью во время матча (видео)
"Верх наглости": россияне объявили бойкот после отстранения от Олимпиады
Каковы шансы? Cможет ли Россия обжаловать решение WADA после допинг-скандала
"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой

Регионы

"Власти скрывают правду": люди в шоке от последствий запуска Крымского моста
Есть риски: названа неожиданная причина закрытия Крымского моста
Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru