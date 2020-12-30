Постоянно плачущий Александр Петров получил хороший пинок

В откровенном интервью артист рассказал, как сильно растрогал его подарок возлюбленной, актрисы Стаси Милославской. Девушка сделала знаменитости сюрприз – поставила дома живую елку. Вид праздничного дерева вернул Александра Петрова в детство. По словам артиста, он расплакался от переполняющих его эмоций.
Также актер сообщил, что любит, когда дома уютно. Петров признался, что частенько зажигает ароматические свечи.
Откровенность Александра Петрова высмеяла светская обозревательница Лена Миро. Интервью звезды "Полицейского с Рублевки", по словам блогера, вызывает тошноту.
"31-летний мужик все время плачет. Вокруг него – аромасвечи. Елка живая – он в слезы. Пускает в каждой роли сопли, весь такой романтичный", – хорошенько пнула Петрова Миро.
Обозревательница пожалела возлюбленную актера, Стасю Милославскую. Девушке приходится терпеть плаксу и неженку. Миро предположила, что знаменитостей в реальности связывает только дружба, дескать, противоположный пол не интересует артиста.
Напомним, о романе Стаси Милославской и Александра Петрова стало известно в 2019 году. Знаменитости вместе появились на "Кинотавре". В Сети постоянно появляются сплетни о скорой свадьбе артистов.
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