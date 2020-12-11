"Жду. Причем со страхом": Добронравов о туманном будущем "Сватов"

Съемки седьмого сезона ситкома отложены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Работы на площадке сериала "Сваты" возобновятся, скорее всего, не раньше середины 2021 года.
Федор Добронравов отметил, что будущее заключительной части проекта весьма туманно. Создателям и артистам остается уповать только на Господа Бога.
"Сижу, жду. Причем со страхом", - подчеркнул актер. По словам Добронравова, он продолжает выходить на сцену, несмотря на то, что ранее ушел из театра. Другой работы у знаменитости сейчас нет.
Не знал Федор Викторович о пожаре в доме в Киевской области. По сценарию особняк принадлежал семье Будько. Именно там снимали первые части сериала "Сваты". Дом уже восстановили.
Отметим, что седьмую часть сериала "Сваты" создавали в деревне Дуличи неподалеку от Минска. В начале марта 2020 года завершился "зимний" этап работы. Летом того же года киношники планировали вернуться на площадку, но пандемия спутала все планы.
Напомним, минувшим летом артист "Сватов" уволился из Театра сатиры. Ходили слухи, что Федор Добронравов не смог договориться с руководством заведения, которое просило его отказаться от сторонних проектов. Взамен работодатель якобы предложил ежемесячный гонорар в миллион рублей, от которого артист отказался. Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг эту информацию. Сам Федор Добронравов уверял, что оставил труппу, в которой работал 15 лет, из-за банальной усталости.
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