"Вчера почему-то было особенно больно": онкобольная Заворотнюк не теряет надежды на исцеление

Последние два года Анна помогает родительнице проходить через тяжкое испытание. По слухам, у Заворотнюк-старшей опухоль мозга. У знаменитости диагностировали последнюю стадию недуга.
Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" уверена, что в будущем ее семью ждут хорошие времена – болезнь удастся победить. Не теряет надежды на исцеление и сама Анастасия Заворотнюк.
"Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего", – поведала Анна Заворотнюк.
Девушка добавила, что ее мать – настоящий боец, прекрасная и умная женщина. Анна хочет, чтобы родительница никогда не оставляла ее.
Заворотнюк-младшая пожелала подписчикам личного микроблога крепкого здоровья. В ответ комментаторы написали Анне слова поддержки.
Как писали "Дни.ру", Анна Заворотнюк обустраивает новую квартиру в Москве. Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" мечтает скорее переехать, правда, в апартаментах еще нет мебели. Сейчас девушка живет в загородном особняке своей мамы.
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