Дочь променяла онкобольную Заворотнюк на элитное жилье

Уже долгое время Анна Заворотнюк обустраивает собственную квартиру в столице. Дочь актрисы очень хочет скорее переехать в новые апартаменты, несмотря на то, что пока там нет даже мебели.



Анна рассказала, что в ее новой квартире есть, фактически, две комнаты: спальня и гостиная, совмещенная с кухней, а также просторная ванная комната. Дочь Анастасии Заворотнюк сама выбирала дизайн помещения и предпочла сделать все в светлых тонах, чтобы пространство визуально казалось больше.

Известно, что девушка уже купила стиральную машинку, кухонный гарнитур, телевизор и некоторые осветительные приборы. Так, огромные лампы стали одной из самых ярких деталей роскошной ванной комнаты девушки. Однако отсутствие остальной мебели слегка откладывает долгожданное новоселье.

"Я переехала в квартиру, но здесь еще ничего нет. Видимо, все-таки придется дождаться диванов и шкафов и переехать после этого. Хотя мне уже очень хочется заселиться", – рассказала младшая Заворотнюк.

Сейчас Анна живет в загородном доме своей мамы Анастасии Заворотнюк вместе с фигуристом Петром Чернышевым, сестрой Милой и братом Майклом. Звездная дочь нередко рассказывает о том, что прошлый год стал для нее настоящим испытанием, ведь ее мама проходит действительно тяжелое лечение, но все еще находится на стадии реабилитации.

В СМИ существует большое количество слухов о том, что Анастасии уже легче, но никто из близких об этом не говорит. Также недавно появилась информация о том, что очень скоро мы увидим актрису в известном ток-шоу на федеральном канале.

