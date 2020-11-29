Вскрылись детали тесной связи Заворотнюк и Миронова

Евгений Миронов мастерски разбивал женские сердца и всегда пользовался популярностью у противоположного пола. В прошлом ему приписывали страстный роман с Анастасией Заворотнюк. Теплые отношения с привлекательной коллегой стали частью биографии артиста.

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