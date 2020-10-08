"Невероятная любовь": Марина Александрова потеряла голову от Максима Аверина в "Катране"

С 12 октября на Первом канале начнется показ продолжения сериала "Мосгаз". Проект будет носить название "Катран".
События ленты начинают развиваться после страшного события: на одной из дач Подмосковья происходит двойное убийство. Расследование преступления открывает дверь в мир подпольных казино. Заведения носят название "катраны".
В новой части теленовеллы героиня актрисы Марины Александровой, Соня Тимофеева, отправится на спецзадание. Помощница майора сядет за игорный стол, чтобы раздобыть информацию. В казино девушка познакомится с пианистом, которого все знают по прозвищу Музыкант. Соня теряет голову от нового знакомого.
По словам Александровой, она давно просила создателей проекта дать ее героине новый образ. Наконец, авторы пошли навстречу знаменитости. В новом сезоне Соня Тимофеева становится частью красивой жизни. "У нее случится невероятная любовь..." – поведала Марина Александрова.
Роль Музыканта досталась Максиму Аверину. Герой артиста – постоянный посетитель казино. Он тайно встречается с женщиной, которую все называют Миледи.
Максим Аверин признался, что смотрел прошлые сезоны проекта "Мосгаз". Актер рад, что наконец попал в проект.
Популярные темы форума
Помойка
встречаюсь с пенсионеркой
Пулеметчица
я азербайджанец, девушка армянка
Тут обитает конченный маньяк и извращенец
Ищу регион где поселиться
Самосожжение.
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
парни в деревне такие красивые
Мужу 29 а он уже ничего не хочет