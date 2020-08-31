Конец вражде: Максим Аверин помирился с братом после затяжного конфликта

Максим не общался со старшим братом Геннадием несколько лет. Братья охладели друг к дугу после конфликта. Аверин не скрывает, что с родственником у него мало общего. Артист – эмоциональный, творческий, свободный. Геннадий же его полная противоположность: практичный, прямой, приземленный, воспитывает сына Дмитрия и дочь Полину.
Мать мужчин, Галина Викторовна, всегда беспокоилась, что с возрастом ее дети пойдут разными дорогами, перестанут дружить. "Мама говорила: "Меня не будет, вы не будете общаться". И оказалась права", – сказала звезда сериала "Склифосовский".
В 2017 году родительница братьев Авериных скончалась. Опасения женщины сбылись: Геннадий и Максим поругались из-за мелочи, сильно обидели друг друга, долгое время не разговаривали.
Карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции помог братьям помириться. На самоизоляции Максим Аверин вспомнил о родственнике и решил уладить конфликт. Актер первым пошел на контакт. Теперь Максим и Геннадий перезваниваются.
Как сообщает "Экспресс газета", на днях Максим Аверин появился на премьере фильма "Вратарь Галактики". На мероприятие знаменитость пришла в компании племянника, 13-летнего Димы.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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