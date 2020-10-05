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Сериалы

"Ты меня порвала!": Муцениеце обратилась к облаченной в пикантный халат Мороз

Дарья Мороз. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Содержанки" сообщила, что работает с утроенной силой. Дарья Мороз участвует в постановке МХТ имени А.П. Чехова.
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По словам актрисы, скорее всего, скоро театры вновь закроют из-за пандемии коронавируса. Терять время даром никто не хочет. За неделю Дарья Мороз три раза выходила на сцену в постановке "Чайка". До карантина из-за COVID-19 артистам МХТ так много работать не приходилось.

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 Дарья Юрьевна Мороз

Дарья Юрьевна Мороз актриса

По словам звезды сериала "Содержанки", работа в постановке лишает ее жизненных сил. "Спектакль-вампир", – сказала Мороз. Покидая сцену, Дарья чувствует себя опустошенной. У актрисы уходит много времени на восстановление. "Болею" сутки после каждого спектакля", – поведала артистка.

В личном микроблоге Дарья Мороз опубликовала свежее фото. Снимок создан, судя по всему, до или после выхода артистки на сцену. Звезда сериала "Содержанки" облачена в белоснежный купальник и пикантный красный халатик.

Поклонники, которым уже удалось посетить постановку, поблагодарили Дарью Мороз за отличную работу. Актриса Агата Муцениеце, как оказалось, тоже является почитательницей таланта звезды сериала "Содержанки".

"Ты просто лучшая ♥️ Талант со сцены видео яснее всего! И ты меня порвала! Мощнейшая актриса😎 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – похвалила Муцениеце коллегу по цеху в комментариях.

Автор: 5 октября 2020, 15:37 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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