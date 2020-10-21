Красиво живут за чужие деньги: народ о сериале "Беспринципные" с Виторганом

В онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD" стартовал новый сериал "Беспринципные". Зрители посмотрели первый эпизод проекта и уже делятся отзывами.

Основой для комедии "Беспринципные" стала серия рассказов писателя Александра Цыпкина. Режиссером картины выступил Роман Прыгунов, снявший фильм "Духless" и теленовеллу для Первого канала "Магомаев".

В центре сюжета жители престижного района Москвы – Патриарших прудов. Главные герои состоятельные чиновники и представители богемы. Персонажи без конца обманывают друг друга и постоянно влипают в неприятности. Главные роли в сериале "Беспринципные" играют Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Юрий Колокольников, Павел Табаков, Надежда Михалкова и другие.

Как это часто бывает, мнения о новой теленовелле разделились. Большинство зрителей сравнивают "Беспринципных" с сериалом видеосервиса START "Содержанки". Обе ленты изобилуют откровенными эпизодами.

Картина Прыгунова, по мнению интернет-критиков близка к современным реалиям. Она рассказывает о людях, которые красиво живут за чужие деньги. Герои существуют в каком-то своем мире стильных интерьеров и благоустроенных улиц. Персонажи вызывают отвращение и смех одновременно.

Лента, как отмечается, понравится обитателями столицы, однако у людей, живущих за пределами МКАД, она вызовет только раздражение. "Это какой-то локальный юмор для жителей Патриков? Я в Красноярске не понял", – высказался о сериале "Беспринципные" пользователь Интернета.

Аудитория пришла к выводу, что основой для сценария теленовеллы стал сборник пошлых анекдотов. Истории о мужьях, женах и любовницах забавны, но они должны подаваться дозированно. Создать сериал только на основе этого – заведомо провальная идея. Скучно становится уже на второй серии.

"Очередная поделка про пригламуренных уродцев в дизайнерских интерьерах, живущих в районе Патриарших прудов и провозгласивших себя илиткой", – рассуждают пользователи Сети.