Сделал ребенка на первом свидании: Павел Деревянко рассказал о бурном прошлом

43-летний артист воспитывает двух дочерей – Варвару и Александру. Детей знаменитости подарила избранница – Дарья Мясищева. Павел Деревянко признался, что их старший отпрыск не был запланированным.
Как оказалось, артист сделал ребенка любимой прямо на первом свидании. Интересно, что до этого Павел и Дарья были много лет просто друзьями. "Она заехала в гости, посмотрели фильм. Как-то все так закрутилось, а вскоре выяснилось и про беременность", - сказал Деревянко.
Интересному положению девушки артист обрадовался. Павел и его возлюбленная решили вместе воспитывать малышку. До появления второго ребенка пара практиковала свободную любовь. "Со временем наши отношения переросли в большое и сильное чувство", – рассказал Павел Деревянко.
Отметим, что Мясищева и Деревянко все еще предпочитают жить раздельно. Артист обосновался в арендованной квартире в Москве, его избранница живет за городом, на даче.
Также актер поведал, что пробовал запрещенные вещества. Павел считает, что ему повезло, ведь он не впал в зависимость. Тем не менее, наркотики знаменитость больше не употребляет.
В молодости Павел Деревянко любил шумные тусовки. Как-то он сам устроил вечеринку, на которую потратил 20 тысяч долларов.
Ночные загулы, беспорядочные половые связи и наркотики остались далеко в прошлом. Сегодня Павел Деревянко идеальный семьянин, который заботится о жене и детях.
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