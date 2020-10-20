"Недетский взгляд": 10-летняя дочь Деревянко поразила красотой

Звезда сериала "Беспринципные" показала подросшую дочь. Наследница Павла Деревянко, по мнению интернет-пользователей, обладает пронзительным взглядом.

У звезды кино и сериалов двое детей. Отпрысков Павлу Деревянко подарила избранница Дарья Мясищева. Старшая наследница артиста, Варвара, родилась в 2010 году. Младшая девочка, Александра, появилась на свет в 2014-м.

В личном микроблоге 44-летний Павел Деревянко показал свежий снимок. Актер сериала "Беспринципные" запечатлен вместе с дочкой Варварой. Примечательно, что волосы ребенка выкрашены в зеленый цвет.

"Моя Ундина", – прокомментировал пост Деревянко.

Пользователи Сети, отметила, что десятилетняя Варвара растет настоящей красавицей. К тому же у ребенка совсем не детский взгляд.

"Варвара краса – зелена коса) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Только я вижу в детском взгляде грусть или какой то груз вообщем далеко не детский взгляд", "Красавица💖такой взгляд необычный!!!", "Какие печальные глаза у Вари", "Глаза как океан – бездонные!😍😍�� очень красивые!!!" – рассуждают фанаты звезды сериала "Беспринципные".

Как писали "Дни.ру", Павел Деревянко все еще не отвел мать своих детей в ЗАГС. Более того, после рождения первого ребенка артист ушел от Дарьи Мясищевой. Актера начали замечать в компании других женщин. Несколько лет Деревянко и Мясищева жили порознь, однако незадолго до появления младшего ребенка вновь сошлись.