Сообщившую о беременности звезду сериала "СашаТаня" заподозрили в обмане

Звезда сериала "СашаТаня" рассказала о беременности. Актрисе Алине Ланиной не поверили.

Российский зритель знает актрису Алину Ланину по роли Евы в сериале "СашаТаня". Девушка играет жену олигарха Сильвестра Сергеева.



Ланина редко говорит о личной жизни. До сих пор неизвестно состоит ли Алина в браке. Между тем накануне звезда сериала "СашаТаня" сообщила о беременности.

Поклонники были так шокированы известием, что многие не поверили актрисе. Алину Ланину заподозрили в желании попиариться на деликатной теме.

В личном микроблоге артистка сериала "СашаТаня" поблагодарила всех тех, кто поздравил ее со скорым пополнением. "Ложкой дегтя и неожиданностью было тотальное неверие. Мол, это розыгрыш", – поведала Алина.

Ланина отметила, что головы пользователей Сети настолько "изъюзаны хайпом", что им везде мерещится подвох и желание разжиться аудиторией. "Фу-фу. Я бы никогда", – отметила артистка.

Звезда "СашиТани" предположила, что очень перестаралась с конспирацией. Алина Ланина отметила, что первое время сама не могла поверить в то, что забеременела.

Актриса сообщила также, что у нее есть муж, однако показывать его поклонникам она не будет. Супруги, как оказалось, уже выбрали имя будущему малышу. О коляске и кроватке Алина Ланина еще не позаботилась. Единственное, что приобрела актриса для будущего ребенка – теплые носочки и устройство для чистки носика из США.

"Сильвестр в курсе. Из кино не ухожу, а за последние пару лет столько наснималась, что и мое отсутствие на телеке, даже если кому-то и хотелось, вы не заметите, там и "Формула" на Первом, и пару мелодрамок, и "Капкан" ждут выхода, и два сезона "СашиТани", съемки которого, кстати, я завершила пару дней назад", – поведала Алина Ланина.