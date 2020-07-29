Звезда сериала "СашаТаня" Ланина рассказала о знакомстве с Певцовым: Через несколько часов пришлось лечь в кровать

Как сообщила Ланина, по закону подлости первая ее совместная сцена с Певцовым была постельной. Через несколько часов после знакомства знаменитостям пришлось лечь в кровать и играть страсть.
По словам Алины, работая с Дмитрием, она не испытывала стеснения. "С Певцовым все прошло достаточно просто", – призналась знаменитость.
Актриса добавила, что в ее творческой биографии были более сложные эпизоды. Например, на съемках сериала "Отчий берег" режиссер Милена Фадеева требовала от постельной сцены накала. Героиня Ланиной плакала, говорила о любви и занималась сексом одновременно.
Звезда сериала "СашаТаня" рассказала, что сценарий к интимной
сцене в картине "На Париж" несколько раз переписывался. Изначально Ланина и
Певцов должны были просто лежать в постели и говорить о любви.
За два дня до съемок актерам прислали новый вариант сценария, в котором героиня Алины оголяет прелести. Артистка с таким поворотом событий не согласилась и отговорила авторов теленовеллы от обнаженки. "Там нет моего откровенно голого тела. Я в сорочке, видно только плечико", – сообщила знаменитость.
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