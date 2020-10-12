"Все продаст": экранный отец о романе Карпович с Прилучным

Андрей Леонов много лет был экранным отцом Мирославы Карпович – знаменитости вместе снимались в популярном ситкоме. После завершения проекта "Папины дочки" актеры продолжили дружить.
В эфире телеканала НТВ Леонов заступился за Карпович и Прилучного. В эфире ток-шоу "Звезды сошлись" актер сказал, что Мирослава - хороший вариант для Павла. Девушка может положительно повлиять на жизнь артиста.
В рамках программы обсуждали продажу Павлом Прилучным загородного особняка. Жилище актера оценивается почти в 200 миллионов рублей. В этом доме знаменитость проживала с женой Агатой Муцениеце и детьми. В июне 2020 года Прилучный развелся с супругой.
По словам Андрея Леонова, с появлением Мирославы Карпович у Павла Прилучного наладится жизнь. "Все продаст. А если не продаст, надо сжечь! Сжечь этот дом, как и квартиру", – в шутку заявил артист.
Как писали "Дни.ру", звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный съехал из особняка, который покупал для жены и детей. Загородный дом знаменитость выставила на продажу. По слухам, артист и его новая возлюбленная, Мирослава Карпович, арендовали другое жилище. В новом гнездышке артиста практически нет мебели, зато оборудован бассейн.
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