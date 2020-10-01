"Ворвался и увидел другого": Харламов все еще не съехал от Асмус

"Мы пока с Кристиной не разъехались, у нас только-только вся эта бодяга с разъездами начинается", – заявил Гарик Харламов в свежем интервью. Комик и артистка еще не решили, кому достанутся апартаменты. Как заметил юморист, помимо жилищного вопроса, есть некоторые моменты, по которым также нет определенности.
По словам Гарика, собирать чемоданы еще рано. Впереди суд, который поделит совместно нажитое имущество. Асмус и Харламов хотят разойтись по-честному, без проблем и конфликтов.
Знаменитость отметила, что, расставшись с женой, не ощущает дискомфорта. Причина хорошего самочувствия Гарика – дружеские отношения с Кристиной. Комик периодически видит пока еще супругу, без проблем общается с дочерью Анастасией.
"Мы к этому пришли давно, это не случилось почему-то или потому, что кто-то ворвался и увидел другого с кем-то, – нет", – сказал юморист.
Кристине Асмус Гарик Харламов желает только хорошего. Комик надеется, что в будущем сохранит добрые отношения с матерью своего ребенка.
Как писали "Дни.ру", 5 октября на ТНТ стартует сериал "Гусар". Главную роль в комедийной ленте исполнил Гарик Харламов.
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