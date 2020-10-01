"Неожиданно": Тарханова заменила Прилучному Муцениеце и Карпович

Актриса Глафира Тарханова заменит коллегу по цеху Агату Муцениеце. Звезда сериала "Паромщица" сыграет с Павлом Прилучным.

В начале августа стало известно, что Агата Муцениеце не будет участвовать в спектакле "Авантюристы поневоле". В постановке актриса играла вместе с теперь уже бывшим мужем Павлом Прилучным. По официальной информации, Агата не смогла подстроить свое расписание, под график труппы.

Спустя время появились слухи, что место Агаты Муцениеце в "Авантюристах" займет актриса Мирослава Карпович, которая, по слухам, является любовницей Павла Прилучного. Более того, поговаривают, что Павел и Мирослава уже живут вместе.

На днях ситуация вокруг постановки прояснилась. В соцсетях театра, где идет спектакль, сообщили, что рядом с Павлом Прилучным на сцене будет блистать звезда теленовелл Глафира Тарханова.

Новость о том, что Тарханова обставила Муцениеце и Карпович обрадовала интернет-пользователей. Поклонники театра довольны появлению звезды сериала "Паромщица" на сцене.

"Неожиданно)", "Я спектакль видела. И без Агаты будет не интересно. Это уже нет тот спектакль если заменяют актера. 😟 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы о чем? В этом спектакле не заменяемый только Прилучный, все остальные актеры играют в два состава. Агату заменяла Мохова Ирина", "Агату и раньше заменяли) что за трагедия?", "Глафира Тарханова где бы она не играла- это круто, это успех!!" – спорят комментаторы.