Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День пятый

Завершился очередной сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia, в котором участие приняли 169 новых и 48 постоянных дизайнеров. N.LEGENDA, YAKUBoWITCH и RomaUvarovDesign поддержали программу "Московское долголетие", в показах дизайнеров участвовали модели старшего возраста. В последний день гости Недели моды увидели 11 показов дизайнеров из России, Эстонии и Перу, послушали 3 музыкальных сета и посетили 4 лекции и мастер-класса на площадке POP-UP SHOP.

В заключительный день новые коллекции представили постоянные участники MBFW Russia и дизайнеры проекта GLOBAL TALENTS при поддержке glo – ANNAISS YUCRA MANCILLA (Перу). Зрители смогли оценить не только женские коллекции, но и мужские – новый тренд мировых Недель моды поддержали бренды N.LEGENDA, RomaUvarovDesign и IGOR GULYAEV. На MBFWRussia выступили московская инди-группа YoungAdults, Артем Качер и диджеи Black Cupro. Всего за 5 дней Недели моды в Music Sets выступили 15 музыкантов и диджеев.

На минус первом этаже завершил работу модный универмаг и лекторий POP-UP SHOP. Темы сегодняшних лекций для дизайнеров: "Tyvek – новый материал и новые решения для fashion", "WHYTEBOX: возможности для начинающих дизайнеров", "SMM стратегия. Инсайты". Мастер-класс для визажистов от трендсеттера Mary Kay Елизаветы Козловой "Glass skin или матовая? 5 шагов для модного макияжа", Диана Теренс, магистр экономических наук, бакалавр по закупкам в мире моды, fashion-байер расскала об успешной работе с байерами и факторах успеха и современном календаре поставок и закупок, представители маркетинговго агентства Belong Agency рассказали как работать с блогерами, Кацума Мори (Япония), владелец магазина BUNKER TOKYO и шоурума RIVERHEAD, рассказал о том как брендам выйти на японский рынок. Все дни на площадке работала технология "умной примерочной", позволявшая примерить все вещи с помощью технологии виртуальной реальности.

MARSEL

Зазвучала классическая музыка, и на экране предстала девушка в классическом пальто оттенка перечной мяты, ровно через секунду она телепортировалась с экрана на подиум. За ней последовала армия загадочных незнакомок в костюмах силуэта 30-х с элегантными косынками и ретро-оправами из образов кинодивы Одри Хепберн. Это был не просто показ, а зарисовки из сцен жизни парижанки, что можно было понять по реквизиту в руках: модель в белоснежном монолуке фотографировала зрителей мыльницей, девушка в гороховом платье несла букет сухоцвета, а следом за ней появилась истинная француженка, которая отламывала верхушку багета и вкушала дивный аромат сдобы. В 30-е годы особенно были популярны брюки, поэтому вслед за мерцанием света появилась триада девушек в блузах с рукавами жиго, заправленных в корсетный пояс, который перерастал в маленькую фижму. Первоначально косынки были запринтованы горошком, в более женственных образах они стали более эфемерными и по всему периметру каре красовались бусинки. В финале прозвучал голос возлюбленного лирической героини, который говорил: "Ты – жизнь, ты как музыка, которая дает мне свободу в рутинной повседневности". Под занавес показа француженки сняли свои защитные аксессуары и показали кукольные личики.

GLOBAL TALENTS при поддержке glo: ANNAISS YUCRA MANCILLA (Перу)

Перуанский дизайнер устроила на MBFW Russia настоящий перформанс. Сперва видео настроило зрителей на что-то необычные: глитч, дополненная реальность, многослойность. А потом в темноте на подиуме появились модели и заняли свои позиции. Сперва никто не понимал, что происходит, но потом все встали со своих мест и принялись ходить и рассматривать каждый образ детально. Некоторые модели лежали, некоторые объединялись в двойки и тройки и инсценировали что-то. Полнейший фьюжн – и в сочетаниях тканей, и в принтах, и в выбранных оттенках. Нательные рисунки отлично подходили для этой анархии: пышные сарафаны и платья из органзы, неопреновые двухцветные жилеты на голое тело, которые держали форму, облегающие комбинезоны. Многие образы дополнялись огромными перчатками разных цветов (сиреневый, голубой, оранжевый). Принты напоминали то цветы, то неструктурированную паутинку, а сложный крой так притягивал к себе взгляды, что не каждый зритель успел посмотреть все. Проект GLOBAL TALENTS реализован Национальной палатой моды при участии Общественной палаты Московской области и стартовал в январе 2019 года. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

FashionTime Designers

На Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся коллективный показ FashionTime Designers. Основательница бренда "Fashion. Love. Story" Регина Листопад и его главный дизайнер Анна Погодина показали на подиуме новую коллекцию, в которой оказались яркие, насыщенные цвета, актуальные формы и безграничная фантазия на тему цветов. Трикотаж, деним и даже мех подчинились цветочной теме, но благодаря современным приемам кроя коллекция выглядит актуально. Особое внимание для модниц – водолазки с принтами, меховые сумочки и панамки.

Бренд Vira Lilium показал коллекцию Shine bright, раскрывая тему прекрасного цветка, живущего внутри каждой девушки и украшающий ее. "Мы создавали эту коллекцию с единственной мыслью – подчеркнуть красоту и самобытность каждой девушки, раскрыть ее внутренний мир и стремление быть неотразимой и нежной в особо важные дни своей жизни", – говорит дизайнер бренда. Под песню Lorde "Yellow flicker beat" модели продемонстрировали платья для женщин и девочек, с корсетами, многоярусными юбками и даже крылышками.

Дизайнер Надежда Дунаева, основательница бренда Nadia Dunaeva, подготовила к показу коллекцию "Королевская тропа". Все образы созданы вручную: вязаные платья, дополненные прозрачными чехлами и модными аксессуарами, высокие воротники, воздушные рукава из шифона и кожаные ремни и портупеи. Это история про современную, стильную девушку, которая не боится выделяться из толпы.

Бренд Эфемерида DK показал коллекцию GO HOME DUDE, которая сочетает в себе юность и мудрость, видение будущего и веру в настоящее, динамичность и удобство, качество и творчество, вечность и память. Бренд доказывает, что возможно быть ярким и выделяться из толпы, даже одеваясь в черно-белое, поэтому для саундтрека показа выбрали песню Билли Айлиш "When we fall asleep where do we go". Вышедшие на подиум девушки – не просто модели, это целый отряд девочек поколения Tumbler, которые ценят комфортную одежду, ведут блоги, не боятся ужастиков и носят свитшоты с важными цитатами.

Svetlana Evstigneeva

Бренд Svetlana Evstigneeva выпускает эксклюзивные коллекции одежды и аксессуаров, разработанные дизайнером и создателем Светланой Евстигнеевой. "Наш стиль возвращается к элегантной моде прошлого столетия. Мы создаем не просто одежду, а гармоничный образ, выполненный в лучших традициях швейного мастерства".

Дизайн каждого платья оригинален и разработан с предельным вниманием к деталям и качеству. Только благородные и натуральные ткани используются при пошиве всех моделей платьев – это шелк, шифон, итальянский тюль и тафта. Кружево создано по оригинальным рисункам и не встречается больше ни на одном платье в мире. Все коллекции декорируются уникальными отделками с использованием кружев и ручной вышивки.

N. LEGENDA

N. LEGENDA поддержал программу "Московское долголетие". За последнее время поклонниками этого бренда стало молодое поколение артистов, музыкантов, стилистов, участники популярных танцевальных домов и не только.

Коллекция была продемонстрирована под девизом "В джазе только мальчики", что продолжало агендерную тему. В некоторых образах читается характер героя Уэйд Уокера по прозвищу "Плакса" из одноименного фильма – самого дерзкого и наглого хулигана.

Послышались тревожные звуки скрипки, которые вскоре стали грохотать. В одно мгновение стало понятно, что в этой истории не предвидится ярких цветов и инфантильных деталей. Коллекция была построена на функциональной одежде из неопрена и стеганого трикотажа. Отличительной деталью каждого наряда в стиле спорт-шик был капюшон – очень специфическая деталь гардероба подростков, которая вызывает подозрение окружающих, но при этом необходима, чтобы не транслировать свои эмоции обществу. Верхняя одежда идеально подходит для весны и осени, для повседневного выхода и вечернего. Оптимальным вариантом будет плащ-кимоно в золотисто-зеленую пайетку. Несмотря на то, что преобладал черный цвет, самый яркий и самодостаточный, по мнению дизайнера, общую гамму разбавили топы цвета зефира.

DIANA ARNO (Эстония)

Видеоряд перед показом продемонстрировал зрителям образы сильных и самодостаточных женщин, позирующих перед камерой, а затем начался показ. История, которую рассказала дизайнер, это история уверенной в себе шпионки, имеющей плотный график, но при этом желающей всегда быть на высоте. Большие накладные карманы вместо сумок, которые вместят в себя все, что может потребоваться девушке, элегантные формы, благородные ткани – это то, чем можно охарактеризовать эту коллекцию. Основные цвета коллекции: бежевый, бордовый и зеленый. При том, что одежда, представленная на показе, выглядит носибельной и удобной, в ней есть место элегантности: это и классического кроя тренчи, и платья в пол, ткань которых переливается или украшается абстрактным принтом, и брюки-бананы в сочетании с принтованными блузами, и двубортные пальто, и – больше того – пайетки. Все детали и фурнитура добавлены ненавязчиво и кстати. Коллекция получилась, бесспорно, прет-а-порте, что играет на руку бренду.

ALEXANDR ROGOV

Публика ожидала этот показ с нетерпением, которое уже не могло сидеть в груди и поэтому вылилось в волнительное перешептывание, когда погас свет и зазвучал клубный бит. Cвитшот с необработанными краями и юбка годе оттенка одуванчика. Монохромная тематика охватила большую часть показа, и при этом пуловеры, небрежно надетые поверх костюмных рубашек, были раскрашены актуальным лавандовым оттенком.

Александр Рогов полностью преобразил тельняшку и сшил из нее мохеровые чайные платья, которые очень оригинально смотрелись с кружевными колготками. Также список тенденций осенне-зимнего сезона пополнили пальто в шахматную клетку, ячейки которой окрасились в разные градации серого.

Образы дополняли продолговатые сумки неоново-розового оттенка и бейджик с именем дизайнера для пропуска в стильную жизнь.

В финале показа на подиум летящей походкой вышел дизайнер собственной персоной в молочном монохромном образе, и зал взорвался безудержными аплодисментами.

Speranza Couture by NADEZDA YUSUPOVA

Лирическое отступление: жизнь по Надежде Юсуповой складывается из "хочу", "могу" и "буду"; "хочу" – это ее желание, которое только она может исполнить, а после этого будет иметь то, чего желала. Коллекция под названием "Я другая" – это свадебные и вечерние платья всех мастей. Самый популярный фасон этой коллекции – платье fishtail. Большинство изделий были полупрозрачными, созданными из французских и итальянских тканей и кружев, украшенные кристаллами, жемчугом и бисером. Все сверкало, переливалось и блестело. В образах было использовано много перьев, которые явно облегчали платья и делали их по-лебединому изящными и утонченными. Также часто в качестве дополнения появлялись банты и накидки, придающие особую эстетику. Кажется, в любом из этих платьев свадьба стала бы незабываемой. Основными цветами вечерней коллекции стали пыльно-фиолетовый, розовый, серый, металлик, который явно выделялся на фоне остальных. Шоу-стоппером стало пышное платье невесты с длинной фатой, по-настоящему роскошное и дорогое.

YAKUBoWITCH

В качестве этих маленьких черных платьев сомневаться не приходится: бренд уже давно завоевал сердца многих. Показ открыла муза бренда Елена Летучая в образе ведьмы – широкополая шляпа, облегающее платье с юбкой годе и самая настоящая метла в руке. После этого на подиуме появлялись как сдержанные, так и довольно откровенные вариации, которые удачно впишутся в гардероб и станут отличным вариантом как для офиса, так и для вечернего выхода. Комбинезоны тоже были предельно женственными и стильными. В показе поучаствовала Ирина Белышева, которая покорила подиум в 69 лет, тем самым доказав, что нет ничего невозможного при должном упорстве. Дизайнер бренда YAKUBoWITCH поддержала программу "Московское долголетие". Принт в виде летучей мыши появился лишь однажды – нанесенный на трикотажный свитер. Аксессуары тоже были характерными: черные плетеные корзины, игрушечные медвежата, шляпки с перьями и чемоданчики. Макияж тоже был ведьминским: зеленые тени и алые губы. Завершала показ также Елена Летучая.

RomaUvarovDesign

Отправной точкой к созданию новой коллекции бренда RomaUvarovDesign стало его увлечение винтажными рынками. Роман активно собирает артефакты и предметы старины со всего мира. На одном из таких рынков его привлекла серия фотографий русского застолья.

В основную часть коллекции вошли хлопковые платья-тренчи, вязанные блейзеры, юбки и блузы, плащи, монотонные комбинезоны, комбинаторные удлиненные сорочки, вельветовые фуфайки и другие вещи. Коллекция полна фирменными авторскими тканями и принтами, некоторые из них исполнены методом широкоформатной печати застолья, изображая советский быт и атмосферу; традиционную клетчатую клеенку, которая использовалась в СССР, а также предметы и артефакты того времени. Бренд представляет свою собственную интерпретацию передников, которые были знаковым элементов гардероба работниц советских столовых – дизайнер бренда сделал их имитацию, раздробив верхнюю и нижнюю часть пиджака, и совместил с основной частью коллекции. Досконально продуманный дизайн и метод деконструкции в одежде стали визитной карточкой бренда – так верхней частью и основой для свободных летящих платьев и блуз послужили верха пиджаков, поясные сумки, которые идут в комплекте к таким платьям, имитируют нижнюю часть пиджака со своими функциональными карманами и пуговицами. Очень удачно в коллекции появляются грубые комбинезоны из мягкого вельвета, шерстяные свитера, присущие тому времени, а также платья-тренчи с пуговицами из ложек и вилок, которые очень удачно вписались в тему советского застолья. Новая коллекция бренда дополнилась фирменными аксессуарами, которые выполнены из винтажных советских ложек и вилок. Дизайнер ювелирно преобразовал столовые изделия в пуговицы, замочки, собачки и молнии, интегрировав их в фурнитуру одежды. Особого внимания заслуживают скрученные ложки-кольца и сияющие моносерьги выполненные из мельхиоровых столовых ложек времен СССР. В коллекции аксессуаров также стоит отметить и фирменные пряжки поясов из разбитых советских тарелок, сумки-фермуары из пластиковых тарелок с принтами-портретами.



IGOR GULYAEV

Игорь Гуляев – ведущий российский дизайнер, получивший известность не только благодаря созданию великолепных вечерних платьев для ковровой дорожки, но и благодаря умению создавать из меха настоящие произведения искусства.

Его показ завершает Неделю моды, и поэтому публика справедливо ожидала грандиозного шоу. По требованию большинства оно случилось под повелительным лозунгом "Gulяй!".

В этой истории разгулялись массивные пуховики, элегантные пальто, меховые жилеты и пончо, раскрашенные неоновыми оттенками. Безумный художник постарался на славу и даже добавил на спинку верхней одежды портрет Игоря Гуляева, выполненный в технике поп-арт и гласивший, что в этом году у мэтра роскоши юбилей. Логомания разгулялась на всех предметах гардероба, начиная с лосин, заканчивая тем же пальто, и на некоторые модели были добавлены фирменная печать модного дома и штрихкод. Это было не просто шоу, а настоящий танцевальный перформанс с ноткой здоровой иронии.

Аксессуары сыграли главенствующую роль. Фирменный почерк Игоря Гуляева – это шляпки. По форме они были очень фантазийными – берет живописца с козырьком, шапочка бини с имитацией карандашной стружки и ушанки из меха ядерной расцветки.

Финал торжественно завершился фейерверком из золотого конфетти и выходом дизайнера, которого окружили модели, при этом надев лицо создателя их одежды.