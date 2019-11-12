Детокс для волос и кожи головы от Head & Shoulders

Ежедневно подвергаясь агрессивному воздействию внешних факторов, кожа головы нуждается во внимании не меньше, чем кожа лица или рук. Ведь именно от нее и грамотно подобранного ухода зависит красота волос.

Head & Shoulders знает, что необходимо коже головы, и представляет Supreme Detox + Объем – первый трехступенчатый комплекс для волос с мицеллярной водой и маслом арганы, созданный по аналогии с уходовыми комплексами для кожи лица. Комплекс Supreme Detox + Объем был представлен на Всемирном конгрессе дерматологов в Милане и отмечен престижной бьюти-премией Cosmopolitan Skin Awards 2019.

0% парабенов, силиконов и красителей

Значение pH сбалансировано, дерматологически протестировано

Безопасно для окрашенных волос

Подходит для чувствительной кожи головы

Непревзойденный опыт Head & Shoulders в сфере ухода за кожей головы и многочисленные исследования в этой области позволили создать инновационное мицеллярное очищающее средство (Шаг 1), которое обеспечивает эффективное, но в то же время бережное очищение кожи и волос.

"Мицеллы – идеальный ингредиент для очищающего средства первого этапа, поэтому они стали неотъемлемой частью комплексов по уходу за кожей, – рассказывает Роланда Уилкерсон (Rolanda Wilkerson), главный научный сотрудник Head & Shoulders. – Мицеллы представляют собой крупные очищающие комплексы, активируемые водой, которые поглощают излишки грязи и частицы, попадающие на кожу и волосы из окружающей среды. Они не проникают вглубь волоса, поэтому целостность его внешней оболочки сохраняется, а эффективное очищение подготавливает кожу головы и волосы к получению пользы от следующих этапов ухода".

Активный компонент Пироктон Оламин в составе шампуня против перхоти и бальзама-ополаскивателя (Шаг 2 и Шаг 3) улучшает общее состояние кожи головы, уменьшая сухость, шелушение и зуд, и способствует качественному росту волос. Эти два средства также насыщены питательными экстрактами, включая масло арганы, и обладают нежным ароматом цветов, белого мускуса и ценных пород дерева.

Шаг 1. Мягкое мицеллярное очищение

Шампунь с мицеллярной водой глубоко очищает волосы и кожу головы, усиливая действие обычного шампуня.

Шаг 2. Объем без силиконов

Шампунь против перхоти с аргановым маслом делает волосы объемными, роскошными и свободными от перхоти.

Шаг 3. Увлажнение без утяжеления

Бальзам-ополаскиватель с аргановым маслом питает и увлажняет волосы, не утяжеляя их.

"Нам всем периодически нужен детокс. Для меня один из первых показателей, что пора устроить себе разгрузку и дать организму отдохнуть от сумасшедшего ритма жизни, – это волосы. По ним всегда видно, когда накапливается усталость и стресс. Любимый H&S подготовил мне потрясающий подарок – новую систему ухода за волосами Head & Shoulders Supreme Detox с аргановым маслом. Это трехступенчатый детокс-комплекс для волос и кожи головы из мицеллярной воды, шампуня и бальзама-ополаскивателя, сбалансированный по pH. Он не содержит парабенов, силиконов и красителей, безопасен для окрашенных волос и подходит для чувствительной кожи головы. В результате мои волосы абсолютно послушны без утяжеления, крепкие, эластичные и хорошо увлажненные – мне идеально подходит", – делится своими впечатлениями от новой линейки амбассадор бренда Head & Shoulders в России Ольга Бузова.

В коллекцию Detox от Head & Shoulders также входит новый мужской шампунь Men Ultra Detox Имбирная Свежесть – премиальный уход без силиконов для мужчин.

Ухоженные волосы – атрибут успешного мужчины. Однако мужские линейки средств для волос редко предлагают мягкое очищение и тем более – полноценный уход за кожей головы. Эксперты Head & Shoulders разработали специальный комплекс для глубокого очищения и защиты от перхоти, который справятся с самыми распространенными проблемами, оставляя ощущение свежести и комфорта, как после визита в барбершоп.