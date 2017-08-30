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Пресс-релизы

Первый эко-фестиваль "День Леопарда" прошел в Москве

Фото: Пресс-служба
27 августа в парке "Красная Пресня" впервые с успехом прошел эко-фестиваль "День Леопарда", организованный по инициативе АНО "Дальневосточные леопарды" при поддержке Правительства Москвы. Фестиваль посетило более 30 тысяч человек.
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Цель фестиваля – познакомить гостей с самой редкой кошкой в мире – дальневосточным леопардом, популяция которого еще несколько лет назад была на грани исчезновения и составляла всего 30 особей. Усилиями специалистов и неравнодушных людей за последние годы она была увеличена более чем в два раза, но все еще находится под угрозой.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие: руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Олегович Кульбачевский, генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Викторовна Гангало и директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Антон Олегович поздравил москвичей с тем, что прекрасный праздник "День леопарда" пришёл и на московскую землю. "Начиная с 2012 года, была проделана большая работа, и уже около 80 особей леопардов обитает на Дальнем Востоке. Но останавливаться на этом ни в коем случае нельзя. Для того, чтобы популяция выжила в дикой природе, количество особей должно быть более 150. Давайте пожелаем этому фестивалю долгих лет жизни. Чтобы он стал постоянным событием в Москве", – сказал он.

Уже шесть лет АНО "Дальневосточные леопарды" занимается спасением этой чрезвычайно красивой и редкой дикой кошки. За это время организация добилась значительных успехов, которые позволили уберечь это уникальное животное от истребления. "Цель нашего фестиваля – рассказать столичным жителям о редком дальневосточном госте. Я верю, что узнав дальневосточных леопардов поближе, вы обязательно с ними подружитесь", – сказала Елена Викторовна Гангало.

В прошлом году Московский зоопарк получили в дар дальневосточного леопарда Николая. На открытии Николай передал всем гостям фестиваля большой привет с помощью прямой трансляции из питомника, где он сейчас проживает.

"Такое имя ему дали его спасители-пограничники. У него уже есть невеста. Ее зовут Акра. И мы надеемся, что уже в следующем году у него появятся маленькие леопарды. Он очень важен для нас с точки зрения науки, потому что у него редкая группа крови. Поэтому Николай – огромный вклад в развитие и разнообразие этих диких и редких животных. Большое спасибо Сергею Иванову и Антону Кудьбачевскому за помощь Московскому зоопарку", – сказала Светлана Акулова. Завершил церемонию "Гимн Дальневосточного Леопарда" в исполнении детского хора.

Фото: Пресс-служба

На протяжении всего дня и до позднего вечера на сцене было еще много прекрасных выступлений популярных российских исполнителей. Свой новый проект Sati Etnica & Ildar Giridhari представила Сати Казанова, которая уже более двух лет активно развивает направление этнической музыки. Она призналась, что уже многократно принимала участие в благотворительных акциях. Более того, сама организовывала подобные мероприятия, например, ежегодную акцию "Мусору нет!" по уборке парка. Но в первый раз участвует в поддержке популяции леопардов. "Мы все – клетки одного живого организма. Клетка, которая говорит, "моя хата с краю" – это раковая клетка. Я делаю всё, чтобы не быть такой раковой клеткой. Очень надеюсь, что сознательность проснётся и у других людей, потому что иначе мы не выживем. Планета уже достаточно серьезно повреждена, человек значительно поиздевался над ней. Пора уже начать отдавать, пора лечить нашу планету. Леопарды такие грациозные и красивые. Вообще, всякое существо очень красиво. Здорово, что такой проект способствует возрождению популяции леопардов. Надеюсь, что это поможет восстановить цепочку во флоре и фауне. Если из цепочки выпадает одна популяция, происходят необратимые и очень страшные процессы вырождения и других популяций", – сказала Сати Казанова.

Зрители на ура приняли ее новую программу – это калейдоскоп из древних санскритских мантр, кавказских, славянских, восточных мотивов, взятых из старинных, почти забытых произведений, мистерия, которая переносит слушателей в иное измерение: звонкий и проникновенный вокал и современная электронная музыка в сопровождении древних музыкальных инструментов из разных уголков мира.

Фото: Пресс-служба

Бурных оваций заслужили также Арсений Бородин, группы "Интонация", "ОдноНо", "АлоэВера" и участница шоу-проекта "Голос. Дети" Софья Фисенко и другие артисты, принявшие участие в концерте.

Но и без концерта скучно на фестивале не было никому. Для любителей спортивных игр была организована зона новых олимпийских видов спорта – скалолазания, баскетбола 3х3, бейсбола, скейтбординга, воркаута, где опытные инструкторы учили ключевым техникам, а профессиональные спортсмены демонстрировали мастерство на показательных выступлениях.

Можно было ближе познакомиться с экологичными видами транспорта, в том числе научиться управлять настоящей яхтой и принять участие в регате на радиоуправляемых мини-яхтах от яхт-школы SportFlot.

На "Заповедном острове" гости фестиваля узнавали о заповедниках России и знакомились с необычными маршрутами эко-туризма, набирающими популярность с каждым годом. Для многих было откровением узнать, что быть волонтером и помогать сохранять окружающий мир, природу и экологию можно даже удаленно. Анкету волонтера можно было заполнить прямо на фестивале.

Посетители приняли участие в многочисленных мастер-классах по гончарному мастерству, 3D-моделированию, рисованию, батику, флористике, созданию ароматов, скетчингу, скрапбукингу и многих других.

В зоне кулинарных мастер-классов гости с удовольствием учились готовить здоровые блюда Дальнего Востока и других регионов России, а также блюда вегетарианской, веганской и сыроедческой кухни от признанных в этом направлении шеф-поваров, и печь бездрожжевой хлеб. Попробовать вкусные экологичные блюда можно было и в фуд-корте.

Фото: Пресс-служба

Интересно, что многие посетители пришли на фестиваль в одежде с леопардовыми мотивами или даже в костюмах леопарда. Вот, что сказала по этому поводу солистка группы "АлоэВера" Вера Мусаелян: "Первый наш вопрос к организаторам фестиваля был о том, помогут ли наши песни леопардам. Когда нам сказали: "Да", решение было сразу принято. Я считаю, что самое главное, это не мешать этим прекрасным животным. Людям надо заниматься своими делами, получать удовольствие от жизни, а у леопардов будет всё хорошо. Меня радует, что есть по крайней мере один такой прекрасный день в году, "День леопарда", когда ты можешь одеть безнаказанно всё леопардовое, пальто, обувь, и не опасаться, что кто-то в пабликах скажет, что ты плохо одеваешься".

Практически в любой интерактивной зоне фестиваля можно было узнать, как сделать свой образ жизни более экологичным: правильно питаться, заниматься спортом, давать вторую жизнь вещам и правильно утилизировать мусор. Акция по раздельному сбору мусору была реализована совместно с организацией "Хартия". По всему парку стояли специальные контейнеры, а волонтеры рассказывали о способах переработки бытовых отходов и их дальнейшем использовании в промышленности.

Начинать внедрять полезные эко-привычки в повседневную жизнь нужно с детства, тогда они прочно укоренятся и станут нормой жизни. И желательно делать это в форме игры. Не случайно для маленьких гостей на фестивале был создан целый эко-мир, где в числе прочих многочисленных развлечений, познавательных игр, мастер-классов и веселой анимационной программы была организована эстафета по раздельному сбору мусора. Нужно было не только быстрее всех собрать мусор с земли, но и кинуть его в правильный бак – пластик к пластику, а бумагу к бумаге. Также дети учились делать скворечники, приняли участие в создании мультфильма с сюжетом из жизни зверей Дальнего Востока и научных экспериментах и посмотрели мультфильмы "Лео и Тиг".

С помощью природной воды "Святой Источник Спортик" дети узнали о том, что они часть окружающего мира, и забота о нем начинается с заботы о собственном здоровье. Одна из важных эко-привычек – регулярно пить чистую воду, особенно во время активного отдыха и занятий в школе.

Узнать все о повадках леопарда и интересные факты о происхождении дальневосточного леопарда, его отличиях от других подвидов и об истории создания заповедника "Земля леопардов", можно было во время увлекательного квеста "По следам леопарда". Дети и взрослые бегали по станциям, с удовольствием отвечали на вопросы и выполняли увлекательные задания. Например, изобразить какое-то животное так, чтобы зрители его узнали. Главный приз стоил таких стараний. Ведь победитель получил право дать имя леопарду, родившемуся и живущему в дикой природе. Победительница – девочка по имени Жасмин, называла девочку-леопарда Беллой. Другие счастливчики получили возможность побывать на экскурсии в питомнике Московского зоопарка и другие ценные призы.

Фото: Пресс-служба

Одним из самых популярных вопросов накануне и во время фестиваля: "А будет ли здесь сам леопард"? Разумеется, организаторы даже не думали подвергать стрессу самую большую и редкую кошку на планете и рисковать ее здоровьем и жизнью. Зато на фестивале можно было взять домой обычную кошку из питомника или помочь кошачьим питомникам выжить, покупая оригинальную продукцию или кинув деньги в копилку. В результате несколько котят поехали с фестиваля не обратно в питомники, а домой к новым любящим хозяевам.

Организаторы предусмотрели возможность проявить заботу об экологии прямо на фестивале. И это касалось не только раздельного сбора мусора. Также можно было подарить вторую жизнь ненужным вещам, сдав одежду на переработку или для передачи во вторые руки. В специальном пункте принимали на утилизацию использованные батарейки, а в зоне буккросинга вовсю шел обмен прочитанными книгами. Кто-то даже приносил целые собрания сочинений.

Фестиваль показал, как много вокруг неравнодушных людей, готовых менять себя и свои привычки, чтобы сделать лучше и окружающий мир, и свою жизнь. А значит, главная его цель достигнута.

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