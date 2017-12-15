Московский Губернский театр представляет спектакль без слов "Калигула"

23 декабря на сцене Московского Губернского Театра состоится юбилейный показ спектакля "Калигула". Версии без слов по мотивам пьесы А. Камю исполняется ровно год.



Спектакль поставлен в жанре "пластической драмы". При этом создание художественных образов происходит не только с помощью пластики тела и ярких музыкальных акцентов, но и с использованием характерных танцевальных элементов, музыки, сценографии, визуальных эффектов. В основе постановки Сергея Землянского – не только сюжет одноименной пьесы Альбера Камю, но и исторические материалы, сюжеты художественных произведений других авторов.

Сергей Землянский создает пластические спектакли с драматическими артистами и по сути является основателем нового направления в драматическом театре – "пластической драмы". Это направление появилось на стыке трех театральных жанров: драматического спектакля, танцевального театра и выразительных эмоций пантомимы. Основой стиля wordless, как обозначает его сам режиссер, стало создание художественного образа не только с помощью пластики тела и ярких музыкальных акцентов, но и с использованием характерных танцевальных элементов. Спектакли Сергея Землянского отличаются огромной экспрессией, гротеском в подаче образов персонажей, использованием визуальных и музыкальных эффектов. Создавая пластические спектакли с драматическими артистами, он считает, что "ничто не может раскрыть и передать все грани и закоулки сложной человеческой души так точно и сильно, как язык тела".

Ценность нового стиля "Пластическая драма" заключается в том, что в нём происходит перевод драматических произведений на язык, понятный в любой стране мира. Ведь эмоции понятны всем. Остается только самый глубокий смысл, очищенный от ложности слов. Лишая драматического актера самых важных его инструментов – текста и голоса, Землянский находит новые инструменты выражения. Ему на помощь приходит музыка, сценография, визуальные эффекты.

Эта работа режиссера-хореографа станет второй совместной работой с труппой Губернского театра: совсем недавно состоялась премьера спектакля Анны Горушкиной по пьесе Артура Миллера "Вид с моста", где СергейЗемлянский выступил в качестве режиссера по пластике.

Кроме того, "Калигула" продолжит развивать направление, избранное Московским Губернским театром, – быть "театром, доступным для всех". В его репертуареуже идут спектакли с услугой тифлокомментирования, доступные для слабовидящих зрителей. А в "Калигуле" помимо драматических артистов будут заняты слабослышащие актеры.



Сергей Землянский: "Идея поставить "Калигулу" возникла уже давно. Сама историческая персона Гая Юлия Цезаря до сих пор продолжает жить, перерождаясь из века в век в литературе, кино и театральных постановках. Мы будем работать в уже традиционной для нас невербальной манере, лишив героев "слов". В спектакле примут участие слабослышащие артисты. Нам кажется интересным использовать привычный для них язык жестов, которому будет предана художественная форма. Эта совместная философия сделает работу еще многогранней!



В основе постановки – не только сюжет одноименной пьесы Альбера Камю, но и исторические материалы, сюжеты художественных произведений других авторов. Мы не хотим ограничиваться одной историей. Нам интересно фантазировать, сочинять спектакль вместе с актерами, создавая мир героя, причины его поступков и желаний. Нас не интересует, кто хороший, а кто плохой. Мы исследуем причины того, что именно делает человека жестоким и почему люди до сих пор жаждут именно таких правителей. Что порождает страх и желание подчиняться? Проклятье это или единственная форма существования?"

"Возможно, выбор этого материала для постановки в наше время вызовет удивление. Казалось бы, что нам в истории римского императора Гая Юлия Цезаря по прозвищу Калигула? Классический вопрос – что нам Гекуба? Но ведь нет ничего важнее и интереснее, чем исследовать природу человека, его страсти, взлеты, падения, – "жизнь человеческого духа", о которой говорил Станиславский. Как из ранимого юноши вырастает тиран, о жестокости которого ходили легенды, что с ним происходит? Сергей Землянский – талантливый режиссер со своим необычным театральным языком, и, думаю, для наших актеров поработать с ним, попробовать себя в новом жанре – очень полезный опыт", – говорит художественный руководитель Сергей Безруков.

Режиссер-хореограф - Сергей Землянский

Сценография и костюмы – Максим Обрезков

Композитор – Павел Акимкин

Автор либретто – Владимир Моташнёв

Художник по свету – Александр Сиваев

Ассистент хореографа – Дмитрий Акимов

В главных ролях: Илья Малаков, Станислав Бондаренко, народная артистка РФ Мария Александрова, Мария Богданович (балерина Большого театра), Катерина Шпица,Зоя Бербер,Вера Шпак и другие.

Адрес: М. Кузьминки, Волгоградский проспект, 121



Начало: 19.00