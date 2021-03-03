В Кирове кассирша проспала ограбление круглосуточного магазина

В Кирове произошло резонансное ограбление продуктового магазина. По данным СМИ, вор зашел в помещение торговой точки и вынес оттуда более десяти тысяч рублей.
Уточняется, что продавщица в тот момент сладко спала. Злоумышленник на данный момент задержан.
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