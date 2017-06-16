Реновацией займутся ведущие мировые архитекторы

Власти Москвы привлекут к проектированию домов в рамках программы реновации ведущих представителей мирового архитектурного сообщества. Одним из тех, кто проявил интерес к проекту, стал старший партнер британского архитектурного бюро Foster + Partners Норман Фостер, с которым уже провел встречу мэр Москвы Сергей Собянин.

"По поручению Сергея Семеновича пригласили известные архитектурные бюро из Лондона. Кроме них мы пригласили еще целый ряд известных международных архитекторов для того, чтобы, в первую очередь, участвовать в программе реновации", – заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что компания Фостера обладает огромным архитектурным и градостроительным опытом, от проектов уровня Генплана до проектирования отдельных зданий. "Один из наиболее ярких примеров – продление набережной в Гонконге с созданием парков, перестройка существующих городов. У них опыт работы в плотно застроенных городах очень большой", – пояснил Хуснуллин. По его словам, по итогам совещания с архитектором были намечены проекты, в которых будет принимать участие бюро Foster + Partners.





Можно с уверенностью сказать, что у ведущих британских и мировых архитекторов будет огромное количество возможностей для творчества в рамках программы реновации. При этом Москва уже нашла 300 первых площадок для реализации проекта. Как отметили в столичном стройкомплексе, для этого была проведена колоссальная работа. "В прямом смысле слова прочесали весь город, нашли все потенциально возможные участки", – отметил ранее Хуснуллин. По его словам, на найденных площадках можно будет построить 4,5 миллиона квадратных метров жилья.





Реновация – архитектурная революция



Новые дома, которые возведут при участии ведущих мировых архитекторов, будут отвечать самым современным требованиям как по дизайну, так и по качеству. Для строительства зданий будет использоваться монолитный железобетон, а также современные энергоэффективные панели, облицованные красочными и стильными материалами.





При этом власти города приняли принципиальное решение не возводить высотные дома: вместо них появятся соразмерные человеку, комфортные невысокие здания переменной этажности – от 6 до 14 этажей. Также стоит отметить, что стандарт реновации предусматривает появление рядом с домами парковочных пространств, которых в реконструируемых районах, по расчетам стройкомплекса столицы, станет в два раза больше.





Обновленные районы будут проектироваться по принципу квартальной застройки, с которой работает большинство мировых архитекторов. Это значит, что будет создана четкая линия улиц с разделением пространства на общее и приватное. Первые этажи зданий отдадут под создание мест приложения труда, а также магазины, кафе, аптеки, парикмахерские и другие службы сервиса.

В то же время дворы районов заиграют новыми красками: они будут зелеными, уютными и комфортными, в них захочется проводить время, отдыхать и общаться с соседями. Проектировщики предусмотрят детские и тренажерные площадки, прогулочные пешеходные дорожки, велосипедную инфраструктуру.





А что внутри?

Квартиры, в которые переедут москвичи, будут на 30% больше их старого жилья. Они будут отличаться современным дизайном и отделкой комфорт-класса. Так, полы покроют качественным линолеумом или ламинатом, а обои будут под покраску с тем, чтобы каждый новосел имел возможность оформить жилье по своему вкусу.

Кроме того, в квартирах сразу же установят пластиковые окна со стеклопакетами. Каждая комната будет оборудована батареями с возможностью регулирования температурного режима.





Значительное внимание при архитектурном проектировании жилого пространства уделят местам общего пользования. Входная группа в подъезде будет оборудована на уровне земли, что создаст комфортные условия для жителей с ограниченными возможностями. В каждом подъезде запроектируют минимум два лифта. Также предусматривается, что в подъездах положат керамическую плитку, а входы оснастят домофонами и системами видеонаблюдения.





Напомним, 14 июня Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект о реновации устаревшего жилого фонда в Москве. Перед принятием нормативно-правового акта документ прошел широкое обсуждение, в котором участвовали как депутаты, так и экспертное сообщество, а также жители хрущевок, которые высказали свои замечания и предложения парламентариям.

Согласно программе реновации, в нее войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам в первый период индустриального домостроения с 1957 по 1968 годы. В соответствии с принятым законом, при переселении владельцам сносимых домов будет предоставляться равнозначное или равноценное жилье. Это понятие предусматривает "благоустроенное помещение, жилая и общая площадь которого не меньше общей площади освобождаемой квартиры, с таким же количеством комнат и стоимостью в среднем на 35% дороже, чем цена освобождаемой квартиры".





При желании переселенец вместо новой квартиры может получить денежную компенсацию за жилье в сносимом доме, а затем приобрести квартиру там, где посчитает нужным. Кроме того, владельцы вошедших в программу пятиэтажек освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, а жителям коммуналок взамен их комнат будут предоставляться отдельные квартиры.

Закон о реновации гарантирует переселенцам создание комфортной городской среды и высокое качество новых домов. Утверждаются единые требования к формированию улиц и дорожной сети, а также к организации парковочного пространства, общая площадь которого вырастет в два раза.





Напомним, в феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие хрущевки в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. Все затраты на программу город возьмет на себя.