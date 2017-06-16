Реновацией займутся ведущие мировые архитекторы
"По поручению Сергея Семеновича пригласили известные архитектурные бюро из Лондона. Кроме них мы пригласили еще целый ряд известных международных архитекторов для того, чтобы, в первую очередь, участвовать в программе реновации", – заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что компания Фостера обладает огромным архитектурным и градостроительным опытом, от проектов уровня Генплана до проектирования отдельных зданий. "Один из наиболее ярких примеров – продление набережной в Гонконге с созданием парков, перестройка существующих городов. У них опыт работы в плотно застроенных городах очень большой", – пояснил Хуснуллин. По его словам, по итогам совещания с архитектором были намечены проекты, в которых будет принимать участие бюро Foster + Partners.
Можно с уверенностью сказать, что у ведущих британских и мировых архитекторов будет огромное количество возможностей для творчества в рамках программы реновации. При этом Москва уже нашла 300 первых площадок для реализации проекта. Как отметили в столичном стройкомплексе, для этого была проведена колоссальная работа. "В прямом смысле слова прочесали весь город, нашли все потенциально возможные участки", – отметил ранее Хуснуллин. По его словам, на найденных площадках можно будет построить 4,5 миллиона квадратных метров жилья.
Реновация – архитектурная революция
Новые дома, которые возведут при участии ведущих мировых архитекторов, будут отвечать самым современным требованиям как по дизайну, так и по качеству. Для строительства зданий будет использоваться монолитный железобетон, а также современные энергоэффективные панели, облицованные красочными и стильными материалами.
При этом власти города приняли принципиальное решение не возводить высотные дома: вместо них появятся соразмерные человеку, комфортные невысокие здания переменной этажности – от 6 до 14 этажей. Также стоит отметить, что стандарт реновации предусматривает появление рядом с домами парковочных пространств, которых в реконструируемых районах, по расчетам стройкомплекса столицы, станет в два раза больше.
Обновленные районы будут проектироваться по принципу квартальной застройки, с которой работает большинство мировых архитекторов. Это значит, что будет создана четкая линия улиц с разделением пространства на общее и приватное. Первые этажи зданий отдадут под создание мест приложения труда, а также магазины, кафе, аптеки, парикмахерские и другие службы сервиса.
В то же время дворы районов заиграют новыми красками: они будут зелеными, уютными и комфортными, в них захочется проводить время, отдыхать и общаться с соседями. Проектировщики предусмотрят детские и тренажерные площадки, прогулочные пешеходные дорожки, велосипедную инфраструктуру.
А что внутри?
Квартиры, в которые переедут москвичи, будут на 30% больше их старого жилья. Они будут отличаться современным дизайном и отделкой комфорт-класса. Так, полы покроют качественным линолеумом или ламинатом, а обои будут под покраску с тем, чтобы каждый новосел имел возможность оформить жилье по своему вкусу.
Кроме того, в квартирах сразу же установят пластиковые окна со стеклопакетами. Каждая комната будет оборудована батареями с возможностью регулирования температурного режима.
Значительное внимание при архитектурном проектировании жилого пространства уделят местам общего пользования. Входная группа в подъезде будет оборудована на уровне земли, что создаст комфортные условия для жителей с ограниченными возможностями. В каждом подъезде запроектируют минимум два лифта. Также предусматривается, что в подъездах положат керамическую плитку, а входы оснастят домофонами и системами видеонаблюдения.
Напомним, 14 июня Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект о реновации устаревшего жилого фонда в Москве. Перед принятием нормативно-правового акта документ прошел широкое обсуждение, в котором участвовали как депутаты, так и экспертное сообщество, а также жители хрущевок, которые высказали свои замечания и предложения парламентариям.
Согласно программе реновации, в нее войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам в первый период индустриального домостроения с 1957 по 1968 годы. В соответствии с принятым законом, при переселении владельцам сносимых домов будет предоставляться равнозначное или равноценное жилье. Это понятие предусматривает "благоустроенное помещение, жилая и общая площадь которого не меньше общей площади освобождаемой квартиры, с таким же количеством комнат и стоимостью в среднем на 35% дороже, чем цена освобождаемой квартиры".
При желании переселенец вместо новой квартиры может получить денежную компенсацию за жилье в сносимом доме, а затем приобрести квартиру там, где посчитает нужным. Кроме того, владельцы вошедших в программу пятиэтажек освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, а жителям коммуналок взамен их комнат будут предоставляться отдельные квартиры.
Закон о реновации гарантирует переселенцам создание комфортной городской среды и высокое качество новых домов. Утверждаются единые требования к формированию улиц и дорожной сети, а также к организации парковочного пространства, общая площадь которого вырастет в два раза.
Напомним, в феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие хрущевки в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. Все затраты на программу город возьмет на себя.
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