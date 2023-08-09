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Почему москвичи выбирают онлайн-голосование

Почему москвичи выбирают онлайн-голосование
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Столица внедряет современные технологии в избирательный процесс.

"Цифра" набирает популярность

За последние годы Москва стала одним из самых современных и инновационных мегаполисов мира. Столица внедряет технологии искусственного интеллекта и блокчейн, создает экосистему цифровых сервисов.

Более 90% москвичей пользуются интернетом, из них 72% применяют онлайн-возможности: от цифровых сервисов на портале mos.ru до вызова такси, услуг телемедицины, образования и доставки еды. Запрос на расширение возможностей в онлайн-среде постоянно растет.

Не стала исключением и избирательная система. В единый день голосования 8 сентября 2019 года столица впервые применила дистанционные технологии. Тогда москвичи выбирали депутатов городской думы. По данным ЦИК, онлайн проголосовали 10,2 тысячи избирателей – почти 10% от всех участвовавших в выборах.

За прошедшие годы дистанционное электронное голосование (ДЭГ) стало привычным способом волеизъявления москвичей. Осенью 2022 года онлайн-формат обошел по популярности традиционный поход к избирательным урнам: дистанционно проголосовали более 1,7 миллиона москвичей, только как на участки пришли менее 700 тысяч.

В этом году москвичи будут выбирать мэра. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября. Как и прежде жители столицы получат возможность отдать свои голоса без посещения избирательного участка.

Фото: Е. Самарин, Mos.ru

Удобство и надежность

Москвичи ценят свое время, поэтому привыкли экономить его и делать выбор в пользу дистанционных технологий. Для участия в ДЭГ не нужно заранее подавать заявление – достаточно наличия полной учетной записи на mos.ru. Подтверждение учетной записи аналогично проверке паспорта перед выдачей бюллетеня на избирательном участке.

Дистанционное голосование дает москвичам больше возможностей в реализации избирательного права, убеждена депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

"Статистика показывает, что благодаря голосованию онлайн все большее число избирателей реализуют свои права", – отметила столичный парламентарий.

Согласно майскому опросу исследовательской группы Russian Field, в этом году голосовать дистанционно намерены 40% москвичей. По большей части это молодые избиратели в возрасте от 18 до 44 лет. А в группе от 27 до 34 лет предпочтение ДЭГ отдают уже 56% респондентов.

За четыре года дистанционное голосование доказало свою надежность и безопасность. При разработке системы ДЭГ использовались протоколы тайного голосования, благодаря чему все голоса избирателей обезличены. Данные о бюллетене не сохраняются ни на сервере администратора, ни на устройстве, с которого осуществлялось голосование.

Вмешательство в процесс голосования извне манипуляции с результатами исключены. Каждый голос шифруется несколько раз с помощью защитных кодов и алгоритмов. Технология блокчейн обеспечивает защиту данных, надежность и прозрачность голосования.

Фото: Silas Stein/dpa/www.globallookpress.com

В любое время, в любом месте

Электронное голосование дало москвичам уникальную возможность – принять участие в выборах можно в любое удобное время и в любом месте. Для этого вовсе необязательно находиться в столице и знать расписание работы избирательного участка. Достаточно гаджета и доступа в интернет.

Раньше избирателю приходилось планировать голосование и вписывать процедуру в свои планы на выходной день. Во многом это доставляло человеку неудобство и ставило его перед выбором – пойти на избирательный участок или заняться личными делами.

Благодаря ДЭГ эта проблема уходит в прошлое. Весь процесс дистанционного голосования занимает не более пяти минут.

Москвич может проголосовать из любой точки России. Его местонахождение не имеет значения. Он может отдыхать на море, находиться в туристическом походе или уехать по делам в другой город – с электронным голосованием локация теряет значение.

Так, в сентябре прошлого года егерь из Москвы Владислав Лазыкин проголосовал онлайн из охотничьего хозяйства в Тверской области. Так же поступил и фельдъегерь Сергей Данилов, который не смог вернуться в столицу в дни выборов.

Фото: Mos.ru

Принять участие в выборах онлайн москвичи могут даже на околоземной орбите. Герой России Олег Новицкий проголосовал, находясь на Международной космической станции.

"Сегодня технологии вышли на космический уровень, и мой пример — тому подтверждение", – подчеркнул он.

Кроме того, проголосовавшие онлайн вновь станут участниками розыгрышей программы "Миллион призов". С соответствующей инициативой выступил столичный бизнес. В сентябре прошлого года победителями стали 600 тысяч человек.

9 августа 2023, 09:11
Фото: Mos.ru

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