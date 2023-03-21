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Канал Al Jazeera рассказал, как ЧВК "Вагнер" сыграла ключевую роль в освобождении социолога Максима Шугалея

Канал Al Jazeera рассказал, как ЧВК "Вагнер" сыграла ключевую роль в освобождении социолога Максима Шугалея

Документальный фильм "Секреты Шугалея", в создании которого принял участие российский социолог, рассказывает о событиях 2019 года в Ливии, о незаконном аресте россиянина и его содержании в частной триполитанской тюрьме "Митига".

Фильм впервые демонстрирует эксклюзивные кадры похищения Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Значительная часть киноленты основана на интервью с непосредственными участниками и свидетелями событий. Упоминаются и некие документы, в которых неоднократно всплывают имена как петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, так и Сейф аль-Ислама Каддафи.

Глава ФЗНЦ во время проведения социологического исследования общался с простыми гражданами, а также общественными и политическими деятелями. В частности, с сыном покойного лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи.

Сейф аль-Ислам поделился сведениями о деятельности специалистов из Центральной разведывательной службы (ЦРУ) США, активно работавших на западе Ливии, которые собрала его семья. Каддафи также передал Шугалею контакты, благодаря которым социолог смог узнать еще больше подробностей о вмешательстве Вашингтона.

«У него есть письменные доказательства того, что Саркози [бывшего президента Франции Николя Саркози — Прим. Ред.] и Социалистическая партия Франции получали деньги от его отца Муаммара Каддафи. Есть также связь с судьей, который расследует это дело во Франции. По словам Сейфа, в 2017 году с помощью Саркози Макрон [действующий президент Франции Эммануэль Макрон — Прим. Ред.] через алжирских посредников получил ливийские деньги», – говорится в одном из документов, оказавшихся в распоряжении Al Jazeera.

Сейф аль-Ислам Каддафи сообщил, что его семья передавала денежные средства бывшему украинскому депутату Юлии Тимошенко. Он говорил, что имеет подтверждающие это документы, включая копии банковских переводов и расписки от представителей ливийской стороны. Сын покойного лидера рассказал, что с ним пытались связаться люди экс-президента Украины Петра Порошенко. Они предлагали выкупить данные материалы. Звонила также дочь Юлии Тимошенко, просила, наоборот, этого не делать.

«Да, с нами связались государственные чиновники из Триполи и подтвердили, что источник информации — это США. Позвонил американский офицер, находящийся в квартале Palm City в районе Джанзур и сообщил эту информацию», — подтвердил слова Шугалея о вмешательстве США бывший заместитель главы Комитета по безопасности в Триполи Абд ар-Раззак аль-Аради.

Глава ФЗНЦ добавил, что появившаяся информация в очередной раз показала истинные намерения Вашингтона, заключающиеся в ограблении Ливии. Американские спецслужбы сделали все, чтобы скрыть от общественности реальное положение дел.

«Мы получили доказательства, что единственные, кому наша работа была неудобна и выгоден арест, — это США. Как мы сейчас уже понимаем, мы ставили под угрозу именно их, американцев, деятельность: разграбление богатейшей страны севера Африки, убийство Муаммара Каддафи, воровство ливийских денег, хранящихся на счетах в банках США и Европы, похищение денег от продажи нефти и газа с 2011 года в пользу американских чиновников, их вмешательство в выборы и так далее — американские спецслужбы не хотели, чтобы об этом узнал кто-то другой», — добавил глава ФЗНЦ.

Стоит отметить, что резонансная ситуация с похищением россиян в Ливии вызвала возмущение общественности в РФ. Простые граждане и различные публичные деятели многократно проводили митинги в поддержку социолога, был снят посвященный ему фильм, рассказывающий о похищении Шугалея.

Знаменитый лозунг «Россия своих не бросает» в этом случае, похоже, не сработал. Видимо, российские официальные лица и ведомства не сильно стремились освободить Шугалея из ливийского плена.

Единственным, кто сразу отреагировал на инцидент, стал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют основателем ЧВК «Вагнер». Вначале он «стучался» во все возможные высокие кабинеты с просьбой оказать содействие в возвращении россиян на Родину. Похоже, никто не хотел помогать ему в этом деле.

В итоге предприниматель лично направился в Ливию в августе 2019 года в самолете ИЛ-76. Пригожин встретился с главой Высшего государственного совета (ВГС) Халедом аль-Мишри. Во время беседы стороны обсудили вопрос об освобождении Максима Шугалея и его команды, однако ливийский чиновник не смог помочь и заявил, что данную проблему нужно обсуждать на уровне правительств двух стран.

«Пригожина очень разозлили эти слова. Он сказал: "Тогда мы считаем их [Максима Шугалея и Самера Суэйфана — Прим. Ред.] погибшими, и будем решать этот вопрос нашими методами". Это привело к вхождению ЧВК "Вагнер" в Ливию», — добавил глава ВГС в интервью Al Jazeera.

Когда рука дипломатии не захотела помогать в освобождении соотечественников, пришло время профессионального хирургического инструмента. После этих событий на одном из аэродромов приземлился самолет, в котором находились 150 «вагнеровцев» с полным вооружением. Они сразу пошли в сторону Триполи, чтобы добиться освобождения россиян.

Одни из участников событий, занимавший руководящую должность в Триполи, рассказывал, что поддался на провокацию агентов ЦРУ. Они убедили его в том, что арест социолога не приведет к серьезным последствиям и «русские даже слова не скажут». Отчасти американцы были правы: официальные лица РФ не сразу встали на защиту Шугалея. Однако это привело к более серьезной реакции со стороны ЧВК «Вагнер».

«Я понял, что мы сделали ошибку с Шугалеем, когда первые мои люди погибли под Триполи», — заявил ливиец.

После активного участия «вагнеровцев» в освободительной операции, ливийским чиновникам и боевикам группировки RADA пришлось отпустить российских социологов на свободу. В декабре 2020 года Максим Шугалей и Самер Суэйфан вернулись на Родину. Однако лавры победы пришлось отдать представителям общественности и Министерству иностранных дел РФ.

В то время ЧВК «Вагнер» предпочитала держаться в тени и не выходить на сцену мировой известности. Аналогичный подход можно заметить в ситуации с инструкторами в Центральноафриканской Республике и «Охотниками за ИГИЛ*» («Исламское государство*», запрещено в России) в Сирии.

Как показывает практика, настоящие герои остались за кулисами. Они не искали славы, а работали на результат. В итоге Шугалей и Суэйфан были освобождены и успешно вернулись домой к родным и близким. В настоящий момент глава ФЗНЦ посвятил жизнь оказанию помощи соотечественникам, попавшим в сложную ситуацию за рубежом. Он активно следит за ситуацией в Африке, а данный момент работает в скорой помощи в луганском госпитале, где помогает местным медицинским работникам.

Стоит еще раз обратить внимание на благодарность Максима Шугалея к телеканалу Al Jazeera, специалисты которого не побоялись рассказать правду о событиях 2019 года в Ливии. Несмотря на неприятные воспоминания о тех 18 месяцах, проведенных за решеткой, он считает, что результат того стоит.

* Организация запрещена на территории РФ

21 марта 2023, 14:20
Фото: MFA Russia/Globallookpress.com

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