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Военкор РИА Новости Харченко напомнил о столкновении РФ и США в Сирии

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Бойцы ЧВК "Вагнер" достойно вступили в сражение с авиацией США, хотя понимали, что поддержки не будет. Столкновение РФ и США в Сирии представляло собой попытку Вашингтона узнать, как далеко он может зайти в политике давления на Россию. Такое мнение озвучил военкор РИА Новости и один из авторов Telegram-канала "Свидетели Байрактара" Александр Харченко.

Бой между американскими бойцами и подразделениями ЧВК "Вагнер" на территории арабской республики произошел в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года в Хшаме. Отечественные штурмовики направлялись к нефтегазовым предприятиям Conoco. Именно в этот момент они подверглись нападению.

Военкор считает, что инцидент не был случайностью. Вашингтон оказывает непрерывное давление на Москву, и тогда Белый дом в этой ситуации в очередной раз проверял русских на прочность:

"Знаменитая дилемма выбора между позором и войной актуальна и в наши времена. В этом мире уважают только сильных и дерзких. Тогда под Хшамом отряды "Вагнера" не отступили, даже когда поняли, что поддержки не будет. "Музыканты" рубились достойно.

На старых танках они сражались против "летающих крепостей". Такое ожесточенное сопротивление заставило американцев задуматься о "безбашенных русских" и отсекло совсем уж ястребиные планы. Не будет преувеличением сказать, что если бы тогда побежали, то "леопарды" стояли бы уже под Белгородом".

Автор "Свидетели Байрактара" отметил, что «музыканты» оказали достойное сопротивление американским военнослужащим. ЧВК «Вагнер» не сдали позиции, хотя не получили поддержки от союзных сил и не имели достаточного количества техники. Действия отечественных бойцов вынудили Вашингтон считаться со стойкостью и мужеством россиян и умерить агрессию в адрес Москвы.

Однако Харченко уверен, что подобные нападки со стороны США не должны оставаться без ответа. В противном случае враг лишь убедится в собственной безнаказанности.

"Нам нужно наконец-то научиться отвечать и всегда вписываться за своих. Без этих простых правил нас разорвут на куски и добьют по одиночке. Собственно, об этом мечтают многие наши недруги", — заключил военкор.

Столкновение российских и американский бойцов продолжалось от 4 до 6 часов. Сейчас в СМИ существует немало слухов о больших потерях среди личного состава ЧВК "Вагнер", однако информация не соответствует действительности.

7 февраля 2023, 12:55
Фото: soldat.pro
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