Парламентарии ОДКБ разработали закон о противодействии терроризму на объектах ТЭК

На Постоянную комиссию Парламентской ассамблеи ОДКБ внесут проект модельного закона "О противодействии терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса". Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, глава Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам безопасности Анатолий Выборный.

