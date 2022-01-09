В Госдуме хотят существенно снизить налоги для малоимущих россиян

Все больше отечественных политиков призывают пересмотреть налоги физических лиц .

Налогообложение физических лиц в России необходимо пересмотреть таким образом, чтобы уменьшить пропасть между доходами бедных и состоятельных граждан. Так считает депутат Госдумы России, первый заместитель главы думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

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В связи с этим Щапов предложил существенно повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых россиян. По мнению парламентария, получающие более 10 миллионов рублей люди должны отдавать в госказну 25% доходов, а при наличии сверхприбыли ставку и вовсе следует повысить до 40-50%. При этом для малоимущих налог, напротив, – необходимо снизить. С тех, чьи доходы не превышают величину минимального размера оплаты труда (МРОТ), депутат предложил взимать лишь 5% или вовсе отменить для них налогообложение, сообщает Ura.ru.

Михаил Щапов выразил уверенность, что такая система позволит снизить напряженность в обществе и уменьшить разрыв в доходах граждан, который парламентарий считает "колоссальным". Он пояснил, что в настоящее время медицинские работники в провинции зарабатывают не более 15 тысяч рублей в месяц, в то время как члены высшего руководства банков могут ежемесячно получать десятки и сотни миллионов рублей.

Щапов обратил внимание, что повышение налогов физических лиц не приведет к бегству состоятельных людей за рубеж. Депутат Госдумы напомнил, что во многих излюбленных ими развитых странах налоговые ставки еще выше: они могут составлять до 60% от суммы дохода.