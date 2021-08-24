Путин остается лидером "Единой России" – Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин воспринимает "Единую Россию" (ЕР) как не убегающую от ответственности партию.

Во вторник, 24 августа, Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, рассказал, что Владимир Путин относится к "Единой России" как к партии, которая уже много лет проявляет весьма важные инициативы. Мол, президент считает, что благодаря ЕР улучшаются социально-экономические показатели развития государства.

Также Песков отметил, что эта партия не имеет ничего общего с популизмом, не боится брать на себя ответственность. По словам пресс-секретаря президента, Путин долгое время остается лидером "Единой России" и поддерживает ее.

Представитель Кремля также высказался о возможном ребрендинге партии. Он подчеркнул, что "Единая Россия" постоянно меняется, развивается вместе со страной и политической системой.

"[В партии] появляются новые лица, их не мало. Поэтому процесс обновления партии – он естественный и постоянный," – сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, с 17 по 19 сентября 2021 года пройдут выборы в Государственную Думу. По словам Путина, в пятерку лидеров списка кандидатов "Единой России" вошли те, кто зарекомендовал себя с самой лучшей точки зрения как в общественной, так и в профессиональной жизни.

Ранее Владимир Путин выразил надежду на сохранение "Единой Россией" позиций в Государственной Думе. На встрече с кандидатами в депутаты президент дал высокую оценку работе партии в разгар пандемии.