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Политика
Рейтинг "Единой России" вырос до максимальных месячных значений

Рейтинг "Единой России" вырос до максимальных месячных значений

ФОМ опубликовал рейтинг политических партий.
прочитано 314 раз

20 августа Фонд "Общественное мнение" обнародовал результаты крайнего еженедельного всероссийского опроса. По данным социологического исследования, рейтинг партии "Единая Россия" достиг отметки в 30%. Этот показатель является максимальным месячным значением.

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Опрос общественного мнения проводился с 13 по 15 августа в 207 населенных пунктах 73 субъектов России. Специалисты спрашивали у граждан, за какую партию они намерены проголосовать на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ. Всего в исследовании ФОМ приняли участие 3000 человек.

На первом месте в опросе оказалась "Единая России", набравшая 30% голосов. Второе место заняла КПРФ с результатом 13%. Третье место досталось ЛДПР – ей отдают предпочтение 10% россиян. Замыкает рейтинг партия "Справедливая Россия – За правду" (6%). 8% опрошенных намерены голосовать за другие партии. Еще 13% респондентов заявили о нежелании участвовать в парламентских выборах. 2% участников опроса планируют испортить бюллетень. 19% россиян затруднились дать ответ.

Кроме того, респонденты в целом положительно оценили работу президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина. Глава государства получил 57% одобрения россиян, а премьер-министр – 41%.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут по всей стране 19 сентября 2021 года. Однако у москвичей есть возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании с 17 по 19 сентября на портале mos.ru.

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Фото: vk.com / duma
Автор: 20 августа 2021, 13:28 Источник: ФОМ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Тина Синюшная
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И это не удивительно. На выборах, как всегда, им гарантировано более 70%. Пока ЦИК возглавляет бульдожка Памфилова- все выборы фиктивные!
Гость828725
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Ну что поделать если эта НедоПартия всех подкупает,а люди как,извините но сами виноваты,как-Придурушные Идиоты ведутся на это,а потом ещё жалуются,-А что нам пенсии не повысили,а цены наоборот повысили,так нечестно,или когда нам пенсию выплатят,строили строили понастроили а денег на ту же еду,одежду которая подорожала не дают,так ещё и больше налогов заставляют платить?!!...
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