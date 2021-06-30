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Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным: подробности

Прямая линия с Владимиром Путиным: подробности

Рассказываем все подробности предстоящей прямой линии российского лидера Владимира Путина с гражданами: где посмотреть, как задать вопрос и какие темы будут затронуты.
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Президент России Владимир Путин начнет общение с гражданами в среду, 30 июня, в 12:00 в формате прямой линии. Россияне смогут задать свои вопросы главе государства уже в 18-й раз.

Ведущие телеканалы и радиостанции страны выделили на прямую линию, как минимум, три часа эфирного времени, однако каждый раз Путин сам решает, как долго продлится общение с россиянами. Обычно мероприятие длится 3-4 часа и за это время президент успевает рассмотреть до восьми десятков вопросов.

Прямую трансляцию с 12:00 можно посмотреть в эфире "Первого канала", "России 1", "России 24", "НТВ", "ОТР", "Мира" или послушать на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Глава государства будет общаться с гражданами из Центра международной торговли в Москве.

Традиционно президент РФ отвечает на вопросы из общественно-политической и социально-экономической сферы, а также международной политики. Как сообщает LIFE, основной темой сегодняшней прямой линии станет коронавирус. Об этом рассказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что россияне прислали уже почти 715 тысяч вопросов. У президента чаще всего спрашивают про вакцинацию, социальные выплаты и аварийное жилье. Примечательно, что по 53 тысячам обращений уже приняты соответствующие решения.

Задать вопрос президенту России может любой желающий. Они будут приниматься вплоть до окончания эфира. Некоторые отберет лично Владимир Путин, некоторые – модераторы прямой линии. Для удобства граждан работает специальный портал – http://moskva-putinu.ru. Кроме того, обратиться к главе государства можно по СМС или ММС, через социальные сети и с помощью мобильного приложения.

"Дни.ру" внимательно следят за прямой линией Владимира Путина и будут оперативно сообщать читателям все новости по данной теме.

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Фото: kremlin.ru
Автор: 30 июня 2021, 09:27 Источник: Сайт Президента России ✓ Надежный источник

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